Och wann et net fir eng Victoire fir déi zweet Ekipp vun Hansa Rostock duergaangen ass, wäert dëse Gol vum Sébastien Thill villen am Gediechtnes bleiwen.

Ass et villäicht de Gol vum Mount? An der Regionalliga-Partie e Mëttwoch tëschent der zweeter Ekipp vun Hansa Rostock an dem FC Energie Cottbus huet de Sébastien Thill sech an der 6. Minutt einfach emol en Häerz geholl a quasi vun der Mëttellinn aus op de Gol geschoss a getraff.

Nëmme 6 Minutte méi spéit konnt dem Thill säi Coequipier Mike Bachmann d'Féierung esouguer op 2:0 ausbauen, d'Cottbusser hu sech an der zweeter Hallschent allerdéngs zeréckgekämpft a konnten de Match schlussendlech mat 3:2 fir sech entscheeden.