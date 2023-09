E Freideg den Owend ware 4 Lëtzebuerger Nationalspiller mat hiren Ekippen am Ausland am Asaz.

An der 2. Bundesliga an Däitschland hu sech Braunschweig a St. Pauli mam Danel Sinani mat engem 1:1 getrennt. de Lëtzebuerger gouf an der 90. Minutt agewiesselt.

An der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten mam Dirk Carlson 1:0 zu Amstetten gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet an der 54. Minutt Giel gesinn. Hie stoung de komplette Match um Terrain. Den decisive Gol huet den Neumayer an der 68. Minutt geschoss. No 6 Spilldeeg steet St. Pölten un der Spëtzt vun der Tabell.

Um 5. Spilldag vum Championnat am Aserbaidjan huet Sabah Baku mam Vincent Thill 0:3 géint PFK Turan Tovuz de Kierze gezunn. De Lëtzebuerger gouf an der 73. Minutt ausgewiesselt.

Am Championnat an Ungarn huet Ujpest mam Tim Hall 3:2 géint Kisvarda gewonnen. De Lëtzebuerger gouf an der 69. Minutt agewiesselt. An der provisorescher Tabell steet Ujpest un der Spëtzt.