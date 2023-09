A villen europäeschen Topligen war e Samschdeg d'Suitte oder den Optakt vum drëtte respektiv véierte Spilldag.

Premier League



Manchester City - FC Fulham 5:1

1:0 Alvarez (31'), 1:1 Ream (33'), 2:1 Ake N. (45'+5), 3:1 Haaland (58), 4:1 Haaland (70',p), 5:1 Haaland (90'+5) Et war eng kloer Victoire fir den aktuelle Champion an England. Nodeem et no 33 Minutten nach 1:1 stoung, den Alvarez hat City a Féierung bruecht an den Ream hat ausgeglach, huet d'Heemekipp de Recht vun der Partie dominéiert. An der Nopsillzäit vun der 1. Hallschent huet den Ake nach op 2:1 erhéicht, éier den Haaland an der zweeter Hallschent Vollgas ginn huet an dräi Mol markéiere konnt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

La Liga

Real Madrid - FC Getafe 2:1

0:1 Mayoral (11'), 1:1 Joselu (47'), 2:1 Bellingham (90'+5)

D'Gäscht konnte fréi an der Partie duerch de Mayoral a Féierung goen. Ma obwuel déi Kinneklech dës Partie dono bal komplett dominéiert hunn, huet et bis zu der 47. Minutt gedauert, bis si duerch de Joselu den Ausgläich konnte schéissen. D'Entscheedung duerch de Bellingham ass eréischt spéit an der Nospillzäit gefall.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Serie A



SSC Neapel - Lazio Roum (20h45)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

AS Monaco - RC Lens (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1