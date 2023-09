E Freideg den Owend spillt déi Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp an der EM-Qualifikatioun heiheem géint Island.

D’rout Léiwe gi voller Erwaardungen an dëst Duell. 7 Punkten aus 4 Matcher bei just enger Defaite loossen duerchaus Euphorie opkommen. Bei den Islänner ass dat net de Fall. Den EM-Véierelsfinalist vun 2016 konnt bis elo just géint Liechtenstein gewannen (7:0) an huet déi aner Matcher all verluer.

Fir d’Lëtzebuerger wär eng Victoire ee grousse Schrëtt, wa si an der Tabell laanscht d’Slowakei wëllen, fir sech fir d’EM 2024 ze qualifizéieren.

Extrait Luc Holtz

"All Match ass wichteg. Ech muss soen, sou wéi ech d'Spiller wouergeholl hunn, ass nach eng extrem Rou do. Mir wëssenm wat mir kënnen, mir wësse wat de Géigner kann. Et gëtt sécher ee Match, deen 50:50 wäert sinn. D'Dagesform an déi verschidden Detailer wäerten dann decidéieren, wie muer als Gewënner vum Terrain geet."

D’Islänner dierfen net ënnerschat ginn, well et eng physesch staark Ekipp ass an e puer bekannte Nimm am Kader stinn. Den Alfred Finnbogason (KAS Eupen), huet 115 Matcher an der Bundesliga gespillt huet a war dobäi un 53 Goler bedeelegt, oder den Hákon Arnar Haraldsson (LOSC Lille), deen no sengem Transfert an der Ligue 1 säin éischten Match géint Nice gespillt huet.

Bei de Lëtzebuerger feelt mam Gerson Rodrigues dee wuel prominentste Numm. Den Offensivspiller ass no senger Suspendéierung am Juli net vum Luc Holtz nominéiert ginn. De Vincent Thill huet dogéint all d’Problemer zesummen mam Nationaltrainer aus dem Wee geraumt an ass dofir nees dobäi, grad esou wéi säi Brudder, de Sébastien Thill, deen am Juni wéinst enger Blessur gefeelt hat.

De Match géint Island gëtt e Samschdeg um 20h45 Auer am Stade de Luxembourg ugepaff. Bei eis kënnt Dir um RTL Zwee an um Internet live mat dobäi sinn.