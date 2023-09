Lëtzebuerg spillt am Tennis Davis Cup an der Weltgrupp Zwee um Freideg a Samschdeg zu Ljubljana géint Slowenien.

Den Alex Knaff huet sech an enger spannender Partie an 3 Sätz, 3-6, 7-6 an 6-2 géint d‘slowenesch Nummer 2 Bor Artnak duerchgesat. Lo spillt um Freideg nach de Chris Rodesch géint den Blaz Rola, d‘Nummer 1 aus Slowenien.

Um Samschdeg ass dann den Dubbel an duerno nach zwee Simplen.

Wann d'Ekipp vum Gilles Muller gewënnt, da spillt se d'nächst Joer de Playoff fir an de Weltgrupp 1.

Am Fall vun enger Defaite geet et an de Playoff fir net aus der Grupp Zwee erauszefalen.