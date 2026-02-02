Wéi virun engem Joer, konnt de Pol Flesch sech erëm géint d’Konkurrenz behaapten a säin nationale Championstitel verdeedegen. Zweete gouf den Toni Veigas, virum Raoul Grün, deen op der drëtter Plaz de Podium komplettéiert huet.
Eenzeg Starterin bei den Damme war d’Samantha Ecker, déi sech iwwert den nationalen Titel freeë kann.
Gewonne gouf de Cross-Duathlon vum Lars Holder a vum Milena Vogel, allebéid aus der Äifel vun der TuS Schleiden. Just 29 Participanten hate sech zu Bieles fir d’Kombinatioun aus Crosslafen a Moutainbike afonnt, 30 manner wéi zejoert. D’Nowuesskategorië waren dogéint awer mat méi wéi 120 Participante gutt besat.
