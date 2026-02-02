Datt bis elo nach kee Recours géint d’Decisioun vum 22. Januar vun der Gesondheetsministesch gemaach gouf, géing net heeschen, datt keng weider Aktioun vum Affekot vum Dokter kéim. Et géing een einfach déi prozedural Etappe respektéieren, schreift d’Affekote François Prum an Alexeji Nickels an engem Communiqué. Ënner anerem hätt ee wéilten den Debat an der zoustänneger Chamberkommissioun dëse Méindeg ofwaarden. D’Recourse wieren imminent, heescht et aus der Etude. Fir d’éischt wieren awer zwéi Bréiwer un d’Gesondheetsministesch Martine Deprez geschriwwe ginn, an deene si mat detailléierten Argumenter dozou opgeruff gouf, hir Decisioun ze iwwerdenken. Bis ewell wier nach kee Retour komm, heescht et weider vum Affekotebüro.
D’Patientevertriedung deelt mat, datt sech 25 Patiente bei hir gemellt hunn, déi vum Dokter Wilmes operéiert goufen an dono gesondheetlech Problemer haten, respektiv negativ Konsequenzen dovu gedroe hunn. Bei méi Patiente léich en zweete medezineschen Avis vir, deen hannerfreet, ob d’Operatioun néideg war, schreift d’asbl an engem Communiqué. D’Patientevertriedung hätt dës Dossieren un de Gesondheetsministère weidergereecht. Fir d’Associatioun mussen déi zoustänneg Instanze fir Kloerheet am Dossier suergen. Verlaangt gëtt och eng onofhängeg Qualitéitskontroll am Gesondheets-Secteur.