De Lëtzebuerger huet e Kontrakt bis 2027 ënnerschriwwen.

Um Freideg war et d'Nouvelle, datt dem Florian Bohnert säi Kontrakt beim SC Bastia an der Ligue 2 a Frankräich bis 2027 verlängert ginn ass. Wéi et vum Veräin heescht, wier een zefridde mat senge Leeschtungen an och seng Astellung géint stëmmen.

An der Ligue 2 steet d'Ekipp aktuell op der 6. Plaz, e Samschdeg spillt een doheem géint Laval.

An der 2. éisträichescher Liga ass den Dirk Carlson mat sengem Veräin St. Pölten doheem géint First Vienna ugetrueden. Allerdéngs huet d'Ekipp vum Carlson 1:2 de Kierzere gezunn. Hien huet déi komplett Partie gespillt. Eréischt an der 1. Minutt vun der Nospillzäit huet Wien den 2:1 konnte markéieren. St. Pölten läit am Moment mat 15 Punkten op der Plaz 2, dat 3 Punkten hannert Grazer AK.

De Sébastian Thill gouf da bei Stal Rzeszow fir déi 2. Kéier agewiesselt, dat fir 26 Minutte géint Wisla Plock. De Lëtzebuerger huet allerdéngs sech zum Schluss mat 0:1 mat senger Ekipp geschloe ginn. Den 1:0 ass an der 48. Minutt gefall.