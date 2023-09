E Freideg den Owend ass et fir St. Pölten mam Lëtzebuerger Defenseur an der zweeter éisträichescher Liga nëmmen ee Punkt ginn.

An der 2. Bundesliga stoung den Eldin Dzogovic net am Kader vum 1. FC Magdeburg, dee sech mat engem 1:1 virun den eegene Spectateuren ee Punkt gedeelt huet.

Fir den Enes Mahmutovic gouf et a Bulgarien e kuerzen Asaz. An der 87. Minutt gouf de Lëtzebuerger Defenseur bei enger 2:1-Féierung agewiesselt a konnt déi dräi Punkten um Enn och sécher iwwert d'Zäit bréngen.

An der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten dann zwee Punkte leie gelooss. Trotz zwou tëschenzäitleche Féierungen ass et géint Admira Wacker um Enn bei engem 2:2-Remis bliwwen, bei deem den Dirk Carlson de ganze Match iwwer am Asaz war.