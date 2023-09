Um 9. Spilldag an der 2.éisträichescher Liga krut SKN St. Pölten et doheem mam Grazer AK ze dinn.

Et war dëst den Duell tëscht dem Tabellenzweeten an dem Tabellenéischten.

D'Gäscht aus Graz haten de bessere Start an de Match a sinn no 15 Minutten duerch de Lichtenberger mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 22. Minutt hat St. Pölten d'Geleeënheet auszegläichen, ma den Tadic huet en Eelefmeter verschoss.

An der zweeter Hallschent konnt St. Pölten an der 68. Minutt duerch de Julian Keiblinger ausgläichen.

Nëmmen 3 Minutte méi spéit huet St. Pölten den 2:1 gefeiert, dat no engem Corner. De Ramsebner hat gekäppt an an enger éischter Phas hat den Arbitter och op Gol decidéiert. Duerno gouf déi Decisioun awer nees zeréckgeholl an et blouf beim 1:1.

Sankt Pölten huet awer weider Gas ginn a wollt onbedéngt déi 3 Punkten.

An der 86. Minutt koum dunn awer déi kal Dusch. No enger gudder Eenzelaktioun vum Michael Cheukoua konnt Graz nees a Féierung goen.

An der 89. Minutt hunn d'Gäscht aus Graz dunn den Deckel drop gemaach an duerch den Stefanon den 3:1 markéiert.

De Lëtzebuerger Dirk Carlson gouf dunn an der 90. Minutt ausgewiesselt. Fir hie koum de Scharner op den Terrain, ma dat sollt um Score näischt méi änneren.

St. Pölten verléiert wichteg Punkten am Kampf ëm d'Tabellespëtzt an huet elo schonn 8 Punkte Réckstand op Graz.