Béid Clibb vu Manchester hunn de 7. Spilldag dräi Punkte leie gelooss, dovu profitéiert Arsenal London. An Italien gewënnt Neapel kloer géint Lecce.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt Dir hei. Aus Lëtzebuerger Siicht war just de Leandro Barreiro mat Mainz am Asaz.

Premier League

Bournemouth - Arsenal London 0:4

0:1 Saka (17'), 0:2 Odegaard (44', Eelefmeter), 0:3 Havertz (53', Eelefmeter), 0:4 White (90'+3)

De Vize-Meeschter Arsenal huet seng Aufgab zu Bournemouth souverän geléist an der Lokalekipp keng Chance gelooss. Direkt déi éischt Golchance war dobannen a kuerz virun der Paus hunn d'Gunners vun engem Eelefmeter-Kaddo profitéiert. De selwechten Zenario sollt sech kuerz no der Paus widderhuelen. Och uschléissend huet Bournemouth net vill op den Terrain bruecht an Arsenal ass an der Nospillzäit nach de véierte Gol gelongen.

Manchester United - Crystal Palace 0:1

0:1 Andersen (25')

Manchester United kasséiert schonn déi véiert Néierlag an der Premier League. ManU hat déi éischt 45 Minutte wuel méi Spillundeeler, mee d'Kreativitéit huet gefeelt. Dovun huet Crystal Palace profitéiert an no engem Fräistouss den decisive Gol markéiert. An der zweeter Hallschent haten d'Red Devils wuel e puer gutt Golgeleeënheeten, mee de Ball wollt de Wee an de Filet net fannen.

Wolverhampton - Manchester City 2:1

1:0 Dias (13', Eegegol), 1:1 Alvarez (58'), 2:1 Hwang (66')

Obwuel Manchester City de Match zu Wolverhampton dominéiert huet, verléieren d'Skyblues hiren éischte Match vun der Saison. D'Wolves haten an der éischter Hallschent zwar net eng Kéier op de Gol geschoss, louchen awer a Féierung, well dem Ruben Dias en Eegegol ënnerlaf war. Nom Säitewiessel huet ManCity weider de Match gemaach a konnt an der 58. Minutt verdéngt ausgläichen. No enger Golchance fir Manchester ass Wolverhampton e Konter gelaf, deen de Hwang propper ofgeschloss huet. Am Uschloss ass ManCity näischt méi gegléckt.

Tottenham - Liverpool (18.30 Auer)

Serie A

Lecce - Neapel 0:4

0:1 Ostigard (16'), 0:2 Osmihen (51'), 0:3 Gaetano (88'), 0:4 Politano (90'+4, Eelefmeter)

Virum Optrëtt an der Champions League géint Real Madrid huet Neapel seng zweet Victoire hannertenee gefeiert an ass nees a Schlagdistanz zum Spëtzenduo aus Mailand. Ausser dem Gol fir Neapel war an der éischter Hallschent net vill lass. Nom Osmihen sengem Gol direkt no der Paus war de Match quasi duerch, och wa Lecce sech net opginn huet. An der Schlussphas huet Neapel dunn den Deckel drop gemaach.

AC Mailand - Lazio Roum 2:0

1:0 Pulisic (60'), 2:0 Okafor (88')

An der éischter Hallschent si béid Ekippen net de Risiko siche gaangen, deen ee sech am Virfeld erwaarde konnt. Lazio koum eemol geféierlech virun de Gol, fir Milan hat de Rafael Leao déi bescht Méiglechkeeten. Den Neizougang Christian Pulisic huet mat der éischter Chance am zweeten Duerchgang den 1:0 geschoss. Duerno huet Lazio méi an de Match investéiert, hat awer net dat néidegt Gléck op senger Säit. An der Schlussphas hat Milan nees méi vum Match a konnt mam 2:0 alles kloer maachen.

Salernitana - Inter Mailand (20.45 Auer)

Ligue 1

Clermont - PSG 0:0

Den amtéierende franséische Meeschter léisst zwee Punkte beim Tabelleleschte Clermont leien. PSG huet wuel alles versicht, fir dräi Punkte mat Heem ze huelen, ass awer ëmmer um géigneresche Golkipp gescheitert. Mee och Clermont hat seng Chancen an huet den Donnarumma zu enger Rei Parade gezwongen. PSG ass an der provisorescher Tabell Zweeten.

La Liga

Girona - Real Madrid 0:3

0:1 Joselu (18'), 0:2 Tchouaméni (21'), 0:3 Bellingham (71')

Girona ass bis elo d'Iwwerraschungsekipp vun der Saison a goung als Tabellenéischten an de Spëtzematch géint Real Madrid. Girona hat och direkt eng Rei gutt Chancen, mee Joselu huet no enger genialer Viraarbecht vum Bellingham zum 1:0 eragesat. Kuerz drop hunn déi Kinneklech nogeluecht, wat bei Girona Wierkung hannerlooss huet. D'Ekipp aus Katalounien ass och staark an déi zweet Hallschent gestart, konnt hir Chancen awer net a Goler ëmmënzen. Mam 3:0 duerch de Bellingham, de Spiller vum Match, war de Match gelaf. An der Nopsillzäit huet den Nacho nach wéinst enger Tätlechkeet déi Rout Kaart gesinn.

