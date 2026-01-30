RTL TodayRTL Today
Cyclocross WMLëtzebuerg op der zéngter Plaz am Team-Relay

Rich Simon
E Freideg war zu Hulst an Holland den Optakt vun der Cyclocross-Weltmeeschterschaft, an déi hollännesch Relay-Ekipp konnt sech den éischten Titel sécheren.
Update: 30.01.2026 17:40
Am Team-Relay koum Lëtzebuerg mam Loïc Bettendorf, Liv Wenzel, Ben Koenig, June Nothum, Lennox Papi a Marie Schreiber op déi zéngte Platz ënner 13 Natiounen.

Déi Lëtzebuerger Ekipp hat e Retard vun dräi Minutten an 18 Sekonnen op déi hollännesch Weltmeeschter. Um Podium stoungen och nach Italien an d‘Belsch.

Team Lëtzebuerg op der Cyclocross-WM 2026

Dem Nationaltrainer Jempy Drucker seng Impressioune vun der Plaz:

De Jempy Drucker vun der Cyclocross WM an Holland
Lëtzebuerg ass am Team-Relay op Plaz 10 ukomm. Dem Nationaltrainer Jempy Drucker seng Reaktioun vun der Plaz.

Kuckt hei d’Course am Replay:

