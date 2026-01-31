RTL TodayRTL Today
AXA League an der RTL Live ArenaDe Match HB Diddeleng géint Red Boys Déifferdeng bei den Dammen um 18 Auer am Stream

E Samschdeg steet am nationalen Handball-Championnat vun den Dammen den 3. Spilldag an de Playoffs um Programm.
Den HB Diddeleng kritt et um 18.00 Auer virun den eegene Spectateure mam Tabelleleader Red Boys Déifferdeng ze dinn. De Match kënnt Dir live am Stream op RTL.lu suivéieren.

De Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Live Arena

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

