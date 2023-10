Bis kuerz viru Schluss louchen déi Mainzer mat 2:1 a Féierung. Um Enn ass de Match mat engem 2:2 op en Enn gaangen.

Den FSV Mainz 05 stécht weider an der Kris. Zanter mëttlerweil saisoniwwergräifend 12 Matcher waart d'Ekipp vum Trainer Bo Svensson op eng Victoire. E Freideg den Owend huet ee sech misse mat engem 2:2-Remis bei Borussia Mönchengladbach zefridde ginn. Op d'mannst verléisst een domadder bis e Sonndeg déi lescht Plaz an der Tabell.

An der 22. Minutt hat den Neuhaus Gladbach a Féierung bruecht. Mainz konnt duerno de Match dréinen a louch no Goler vu Gruda (24') a Barkok (75') mat 2:1 a Féierung. An der 88. Minutt huet de Scally fir d'Lokalekipp op 2:2 ausgeglach. Bei deem Score sollt et bis zum Schluss bleiwen, sou datt Mainz weider op déi éischt Victoire an dëser Saison waarde muss. Bei de Gäscht stoung de Leandro Barreiro de komplette Match um Terrain.

An der 2. Liga an Éisträich hat St. Pölten e Freideg den Owend keng Chance beim SV Stripfing. Mat 1:4 huet ee sech géint den direkte Konkurrent an der Tabelle misse geschloe ginn. Dobäi waren d'Gäscht, bei deenen de Lëtzebuerger Dirk Carlson de komplette Match um Terrain stoung, nach no enger Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. Bis d'Paus hat d'Lokalekipp de Réckstand allerdéngs an een 3:1-Avantage gedréint.