En Donneschdeg den Owend ass d'Futsal-Ekipp vum FC Déifferdeng 03 an d'Haaptronn vun der Champions League gestart.

Am Optaktmatch huet sech Déifferdeng misse mat 2:4 géint den zweefachen Champions-League-Gewënner Kairat Almaty geschloe ginn. Fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché huet de Ruben Reis (10') an de Rojas (20') markéiert.

Nach bis e Sonndeg ass den FCD03 an der Haaptronn vun der Futsal-Champions-League gefuerdert. Dës gëtt a Form vun engem Tournoi zu Palma gespillt. Déi Déifferdenger sinn am Grupp 3. E Freideg den Owend spillt een um 20 Auer géint den Titelverdeedeger Palma an dann e Sonndeg um 16.30 Auer géint Haladas. Déi Déifferdenger mussen ënnert déi dräi éischt Ekippen an hirem Grupp kommen, fir sech fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren.