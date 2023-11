An der Serie A verspillt den AC Mailand zwee Punkten a verléiert den Uschloss un Inter Mailand. A Spuenien bleift Girona weider un der Tabellespëtzt.

An der éischter portugisescher Liga ass den Owend de Spëtzematch tëscht Vitoria Guimaraes an dem FC Porto.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt Dir hei.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Wolverhampton - Tottenham 2:1

0:1 Johnson (3'), 1:1 Sarabia (90'+ 1), 2:1 Lemina (90'+ 7)

Nodeem Tottenham beim 1:4 géint Chelsea véier Spiller (blesséiert a gespaart) verluer hat, stoung eng ronderneiert Ekipp um Terrain. Dat huet een an den Ufanksminutten awer net gemierkt an d'Spurs ware fréi a Féierung gaangen. Tottenham war ufanks dominant, Wolverhampton ass duerno awer ëmmer besser an de Match komm an d'Spurs hate Chance, dass si net virun der Paus den Ausgläich kasséiert hunn. D'Wolves sollten och am zweeten Duerchgang méi vum Match hunn, konnten hir Méiglechkeeten awer eréischt an der Nospillzäit an zwee Goler ëmmënzen. Domat kasséiert Tottenham déi zweet Néierlag hannerteneen.

Arsenal - Burnley 3:1

1:0 Trossard (45'+1), 1:1 Brownhill (54'), 2:1 Saliba (57'), 3:1 Zinchenko (74')

Arsenal huet déi éischt Hallschent dominéiert, konnt awer eréischt virun der Paus eng vu ville Chancen notzen. Et war virun allem e Gedoldsspill fir d'Gunners, well Burnley sech op d'Verteidege konzentréiert huet. D'Gäscht sollten direkt nom Säitewiessel zouschloen, mee Arsenal huet am direkte Géigenzuch geäntwert an den alen Ecart nees hiergestallt. De Zinchenko huet eng Véierelstonn viru Schluss fir d'Entscheedung gesuergt, woumat Arsenal an der Tabell nees laanscht Tottenham zitt an Zweeten hanner Manchester City ass.

Manchester United - Luton Town 1:0

1:0 Lindelöf (59')

D'Zuschauer am Old Trafford hunn eng eesäiteg éischt Hallschent gesinn, an där Manchester United spillbestëmmend war, just d'Goler hu gefeelt. Dat sollt sech awer an der 59. Minutt no engem Corner änneren, wéi de Lindelöf de Ball am Filet ënnerbrénge konnt. Duerno haten d'Red Devils nach vereenzelt Chancen, hunn de Match awer souverän iwwer d'Ronne bruecht. ManU ass mat 21 Punkte weiderhin a Schlagdistanz zu den ieweschte Plazen.

Bournemouth - Newcastle (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Lecce - AC Mailand 2:2

0:1 Giroud (28'), 0:2 Reijnders (35'), 1:2 Sansone (66'), 2:2 Banda (70')

Den AC Mailand huet zwee wichteg Punkten am Kampf ëm d'Spëtzepositioun an der Serie A leie gelooss. D'Rossoneri haten de Schwong aus der Victoire géint PSG an der Champions League matgeholl a louchen zur Paus mat zwee Goler vir. Bis zur zur 66. Minutt war Milan op der Gewënnerstrooss, mee dunn huet Lecce mam Joker Sansone de Match gedréint an nach e Gläichspill erausgeholl. Mailand konnt frou sinn, dass si um Enn nach ee Punkt mat heem huelen, well Lecce an der Nospillzäit nach en drëtte Gol dropgesat hat, deen awer vum VAR oferkannt gouf.

Juventus Turin - Cagliari (18.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Reims - PSG (17.00 Auer)

Le Havre - Monaco (21.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga



Rayo Vallecano - Girona1:2

1:0 Alvaro (5'), 1:1 Dovbyk (42'), 1:2 Savio (65')

Den FC Girona bleift weiderhin un der Tabellespëtzt an der spuenescher La Liga. D'Katalane konnten en 0:1-Réckstand nach zu hire Gonschten dréinen an hir eeleft Victoire an der Saison feieren. Si hale Real Madrid an déi aner Verfolleger Barcelona an Atlético Madrid op Distanz.

Real Madrid - Valencia (21.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga