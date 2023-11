Aus dem nationale Futtball ass et en Dënschdeg d'Nouvelle, datt d'Jeunesse Esch an de Marc Thomé getrennte Weeër ginn.

Déi Escher an hiren Trainer hu sech "d'un commun accord" dorop gëeenegt. D'Jeunesse huet no 11 Matcher just 13 Punkten a läit op der 11. Plaz an der Tabell. De Co-Trainer Arnaud Bordi iwwerhëlt den Interim.