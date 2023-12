Mat enger 2:0-Avance fir d'Rout Léiwinne goung et an déi verfréite Paus, nodeem am Stadion d'Luuchten ausgefall waren. Um Enn gëtt et eng 2:4-Néierlag.

D'Rout Léiwinnen hunn e gudde Start an dës Nations-League-Partie higeluecht a si schonn no 19 Minutten duerch d'Machado a Féierung gaangen. Knapp siwe Minutte méi spéit huet d'Thompson esouguer op 2:0 gesat. Kuerz virun der Paus gouf et am Stadion Problemer mat der Beliichtung. Well den Terrain doduerch bal ganz am Donkele louch, huet d'Arbitter d'Partie missten ënnerbriechen.

No iwwer enger Stonn Paus ass d'Partie dunn op engem anerem Terrain nees ugepaff ginn, dëst awer net zum Virdeel vun de Roude Léiwinnen, déi d'Partie nom dem extreem verlängerte Pausentéi aus der Hand hu misste ginn. No 66 Minutten huet d'Bakradze den Uschlossgol geschoss an 13 Minutte méi spéit huet d'Tchkonia ausgeglach. An der 85. Minutt dunn e Gol vun der Pasikashvili a spéit an der Nospillzäit dunn nach de 4:2 duerch d'Danelia. Beim deem Score sollt et da bleiwen.