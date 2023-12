Um Samschdeg war den Optakt vum 12. Spilldag bei den Hären a vum 10. Spilldag bei den Dammen an der LBBL.

Hären

Am Spëtzematch tëschent der Amicale Steesel an dem Basket Esch hunn d'Gäscht missen op de verletzten Amerikaner Jordan Hicks verzichten. D'Lokalekipp konnt sech schonn an der éischter Hallschecht e Virsprong erkämpfen a louch no 20 Minutte mat 39:27 a Féierung. Am drëtte Véierel hunn d'Gäscht de Réckstand kënne verkierzen, mee d'Amicale huet sech net aus der Rou brénge gelooss an de Match um Enn souverän mat 84:63 fir sech entscheet. Déi meeschte Punkte bei der Lokalekipp huet de Kim Aiken Jr markéiert mat 25. Genee wéi bei der Defaite an der Coupe zu Hiefenech e Mëttwoch hat Esch net genuch Reussite an huet nëmme knapps iwwer 30 Prozent vun de Schëss getraff. Steesel ass domat weiderhi Leader an der Tabell.

Den Tabelleleschte Gréngewald wënnt säin zweete Match dës Saison bei der 86:81-Victoire géint d'Musel Pikes. D'Lokalekipp konnt säi klenge Virsprong an der Schlussphas vum Match geréieren a séchert sech wichteg Punkten am Tabellekeller. Den Tristin Walley konnt mat 26 Punkten iwwerzeegen, donieft huet hien 18 Rebounds gepléckt.

D'Arantia Fiels wënnt e ganz spannende Match mat 93:92 géint den T71 Diddeleng. Den Dillon Stith huet d'Fiels kuerz viru Schluss a Féierung bruecht, Diddeleng hat nach eng Chance de Match auszegläichen, mee den Amerikaner Londell King huet déi éischt Faute net getraff an d'Fiels konnt feieren.

Déi entscheedend Situatiounen aus der Fiels

Am Duell tëschent den Opsteiger Kordall a Mamer waren d'Gäscht deziméiert ugetrueden. D'Profispiller Nelson Larkins an Antunio Bivins si verletzt an den neie Profispiller Lavone Holland war och nach net am Asaz. D'Lokalekipp hat keng Probleemer an huet sech mat 104:64 behaapt.

Dammen

Bei den Damme setzt sech Conter kloer mat 104:58 géint Zolwer duerch. D'Karly Murphy huet mat 25 Punkten an 22 Rebounds iwwerzeegt. D'Gäscht vun Zolwer hu weiderhi kee Match gewonnen dës Saison.

D'Amicale Steesel wënnt mat 78:64 géint de Basket Esch. Dobäi ass der Nationalspillerin Esmeralda Skrijelj eng besonnesch Leeschtung gelongen. Si kënnt mat 13 Punkten, 11 Rebounds an 12 Assists op e seelenen "triple double".

Eng Iwwerraschung gouf et zu Wolz wou d'Lokalekipp sech mat 79:75 géint den T71 Diddeleng duerchsetzt. Bei de Gäscht huet d'Mia loyd verletzt gefeelt, Wolz huet de ganze Match mat den nämmlechte 5 Spillerinne gespillt. D'Mackenzie Farmer huet 23 Punkte fir Wolz markéiert.