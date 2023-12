Déifferdeng bleift iwwerdeems weiderhin ongeschloen, spillt awer duerch e Last-Minute-Gol vum Romeyns just 1:1 zu Wolz.

Am nationale Futtball war et um Samschdeg den Optakt vum 15. Spilldag. Péiteng klappt Miersch, Déifferdeng spillt Gläich zu Wolz an de Match tëscht Rouspert an der Jeunesse Esch ass beim Stand vun 1:0 fir Rouspert wéinst dem schlechte Wieder an der 66. Minutt ofgebrach ginn.

Péiteng ka sech um Enn verdéngt mat 4:1 géint Miersch duerchsetzen. Miersch hat mam Bresch wuel an der Ufanksphas eng gutt Chance, säi Schoss sollt awer laanscht de Gol goen. Dono war d'Heemekipp déi spillbestëmmend Ekipp an hat och däitlech méi Chancë wéi déi Mierscher. De staark opspillenden Abreu an de Benteke hunn nach virun der Paus de Score op 2:0 konnte schrauwen. Nom Uschlossgol vum Bresch an der 60 Minutt ass Miersch vill besser an de Match komm an et huet een zäitweis op den Ausgläich gedréckt. Genau an där Phas huet Péiteng et awer fäerdeg bruecht, fir bannent 4 Minutte mat 2 weidere Goler vum Tekiela a Benteke fir d'Entscheedung ze suergen.

Déifferdeng léisst 2 Punkten zu Wolz leien a spillt just 1:1 zu Wolz. D'Lokalekipp stoung de ganze Match iwwer kompakt hannendran an Déifferdeng huet et ëmmer nees mat Distanzschëss misse probéieren. Déi beschte Chance an enger kierperbetounter 1. Hallschent hat awer Wolz, de Lusala sollt awer um Ruffier hänke bleiwen. Nom Säitewiessel ass de Leader aus der BGL Ligue duerch de Costa Monteiro an der 63. Minutt a Féierung gaangen. An der drëtter Minutt vun der Nospillzäit huet Wolz dunn no engem Corner dach nach den Ausgläich konnte markéieren. Déifferdeng wäert trotz dem 1:1 als Hierschtmeeschter an d'Wanterpaus goen.

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler



FC Wolz 71 - FC Déifferdeng 1:1

0:1 Costa Monteiro (63'), 1:1 Romeyns (90+3')

Union Titus Péiteng - Marisca Miersch 4:1

1:0 Abreu (18'), 2:0 Benteke (30''), 2:1 Bresch (60'), 3:1 Tekiela (80'), 4:1 Benteke (84')

D'Tabell