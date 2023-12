No der 0-2 Néierlag e Mettwoch bei Union Berlin, soll sech den 1. FC Köln vum Trainer Steffen Baumgart getrennt hunn. Dat melle verschidden däitsch Medien.

De Veräi vum Lëtzebuerger Internationale Mathias Olesen, steet den Ament op der zweetleschter Plaz an der Tabell. Si hunn no 16 Matcher just 10 Goler op hirem Kont an 10 Punkten.

De Kölner Express mellt, dass e Freideg d'Decisioun soll ëffentlech gemaach ginn. De Veräin an den Trainer hätte sech no der Defaite géint Berlin gemeinsam drop gëeenegt, de Kontrakt opzeléisen, dat am Sënn vum Veräin.