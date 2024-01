Dat huet de Veräin en Dënschdeg op Instagram matgedeelt. De Kay Bernstein war réischt am Summer 2022 President vum däitschen Haaptstad-Club ginn.

Enn vun den 90er Jore war hie virun allem an der Ultra-Zeen aktiv. Donieft huet en och als Entrepreneur am Eventberäich geschafft. Den 1998 vun him gegrënnte Supporter-Club "Harlekins Berlin" gëllt als eng vun de gréisste Fangruppe vun Hertha BSC.

Bei der Wal zum neie Veräinspresident de 26. Juni 2022 war de Bernstein u sech Aussesäiter, hie konnt sech awer mat 1.670 zu 1.280 Stëmme géint den CDU-Politiker Frank Steffel duerchsetzen.

De Kay Bernstein hannerléisst eng Partnerin an eng Duechter.