De Favorit huet der Amicale keng Chance gelooss. Déi 1. Halleffinall bei den Hären tëscht der Etzella an der Résidence gëtt um 20:15 Auer ugepaff.

Am Lalux Ladies Cup bei den Damme setzt sech den Titel-Verdeedeger Gréngewald Hueschtert kloer géint d'Amicale Steesel duerch. No engem staarke Start an de Match huet sech de Lëtzebuerger Champion schonn am zweete Véierel ofgesat a louch an der Paus 51:28 a Féierung.

Steesel konnt am drëtte Véierel net méi reagéieren, de Réckstand aus Sicht vun der Ekipp vum Trainer Erny Gruskovnjak ass weider gewuess an no 30 Minutte war d'Amicale 30 Punkten hannen (46:76). Béid Ekippen hunn am leschte Véierel rotéiert an um Enn wënnt de Gréngewald mat 97:63.

Mat 23 Punkten huet d'Samantha Logic beim Gréngewald am beschte getraff, insgesamt hunn 9 Spillerinne vum Favorit Punkte markéiert.

Um Sonnde spillt an der zweeter Halleffinall bei den Dammen den T71 Diddeleng géint d'Sparta Bartreng.

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck

Hären

Dammen