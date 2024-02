Bei den Damme war d'Liz Weiler iwwerdeems bescht Lëtzebuergerin.

Fir ganz no vir sollt et allerdéngs net duergoen. Hei gouf et eng ganz souverän Start-Zil-Victoire fir d'Khadja El Asri aus der Belsch. Mat enger Minutt an 42 Sekonne Retard kann d'Liz Weiler déi zweet Plaz als domat bescht Lëtzebuergerin sécheren, an d'Carole Kill komplettéiert de Podium als Drëtt.

Bei den Häre sollt d'Course laang ganz spannend bleiwen. Schonn am éischten Tour war et ee Grupp vu 4 lëtzebuergesche Leefer, dee sech un der Spëtzt ofsetze konnt. No hallwer Course war et de Yonas Kinde, deen eng Schëpp dropgeluecht huet a seng Konkurrenz ofhänke konnt. Den Athlet vum Celtic Dikrech konnt duerch dës Acceleratioun um Enn d'Victoire feieren, woumat hie sech virum Christophe Kass an dem Luc Scheller duerchsetzt.