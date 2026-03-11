RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

3. Etapp vum Tirreno AdriaticoTobias Lund Andresen ka sech am Sprint behaapten

Sam Rickal
Op der 3. Etapp goung et iwwer éischter flaach 221 Kilometer vu Cortona op Magliano de Marsi. Den Isaac Del Toro bleift weider un der Spëtzt vum Klassement.
Update: 11.03.2026 17:40
De Gewënner vum Dag Tobias Lund Andresen
© CHRIS PUTNAM / AFP

Am Sprint war op der 3. Etapp vum Tirreno Adriatico den Tobias Lund Andresen dee Séiersten. Den Dän konnt sech virum Arnaud De Lie an dem Jasper Philipsen behaapten. De Lëtzebuerger Kevin Geniets ass zäitgläich mam Vainqueur als 83. iwwert d’Arrivée gefuer.

Am General bleift vir alles onverännert. Den Isaac Del Toro huet weiderhi véier Sekonnen Avance op den Giulio Pellizzari a 14 Sekonnen op de Magnus Sheffield. De Geniets huet do eng Plaz gutt gemaach an ass lo den 43. op eng Minutt an 48 Sekonnen.

Klassement no der 3. Etapp

1. Tobias Lund Andresen DECATHLON CDM CGM TEAM 05:29:22
2. Arnaud De Lie LOTTO-INTERMARCHE “
3. Jasper Philipsen ALPECIN-PREMIER TECH “
4. Paul Magnier SOUDAL QUICK-STEP “
5. Ivan Garcia Cortina MOVISTAR TEAM “
6. Sam Welsford INEOS GRENADIERS “
7. Jonathan Milan LIDL-TREK “
8. Oded Kogut NSN CYCLING TEAM “
9. Madis Mihkels EF EDUCATION-EASYPOST “
10. Pavel Bittner TEAM PICNIC POSTNL “
...
83. Kevin Geniets GROUPAMA-FDJ UNITED + 01'00"

Generalklassement

1. Isaac Del Toro UAE TEAM EMIRATES-XRG 10:35:22
2. Giulio Pellizari RED BULL-BORA-HANSGROHE + 00'04"
3. Magnus Sheffield INEOS GRENADIERS + 00'14"
4. Alan Hatherly TEAM JAYCO-ALULA + 00'18"
5. Primoz Roglic RED BULL-BORA-HANSGROHE + 00'19"
6. Antonio Tiberi BAHRAIN VICTORIOUS + 00'21"
7. Matteo Jorgenson TEAM VISMA | LEASE A BIKE + 00'32"
8. Javier Romo MOVISTAR TEAM + 00'35"
9. Ben Healy EF EDUCATION-EASYPOST + 00'37"
10. Santiago Buitrago BAHRAIN VICTORIOUS + 00'38"
...
43. Kevin Geniets GROUPAMA-FDJ UNITED + 01'48"

