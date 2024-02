Den 1. FC Kaiserslautern huet sech vu sengem Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Dat mellt déi däitsch Bild-Zeitung.

No enger 1:2 Néierlag doheem géint den SC Paderborn steet Kaiserslautern den Ament op der 16. Tabelleplaz a befënnt sech matzen am Kampf géint den Ofstig. De Grammozis hat hat den Trainerposten eréischt am Dezember zejoert vum Dirk Schuster iwwerholl. Am DFB-Pokal hat hie seng Ekipp bis an d'Halleffinall gefouert, ma an der Liga war him a 6 Matcher nëmmen eng Victoire gelongen.