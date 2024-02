D'Negativserie fir Mainz 05 geet weider, si verléiere 2:1 géint Bayer Leverkusen.

De Leandro Barreiro huet de ganze Match duerchgespillt, krut awer no 24 Minutte schonn e Foul gepaff, well hien ze aggressiv an de Ball gaangen ass. An esou sollt sech dat och quasi duerch de ganze Match zéien.

Mainz 05 hate géint hire Géigner net vill Chance, déi elo schonn dat 33. Flichtspill fir sech decidéiere konnten. Duerch ee Feeler vum Mainzer Goalkeeper konnt Bayer um Enn mat 2:1 gewannen. Domat huet Bayern Leverkusen säi Virsprong an der Tabellespëtzt op 11 Punkten ausgebaut.

An der Partie Kiel géint St. Pauli an der 2. Bundesliga konnt sech iwwerdeems St. Pauli 4:3 duerchsetzen. Den Daniel Sinani huet awer net gespillt.

An der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten mam Dirk Carlson géint Lafnitzh gespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a konnt sech an der 39. Minutt iwwert d'1:0-Féierung freeën. A bei deem Resultat sollt et och bleiwen. Sankt Pölten ass en ament op der 5. Plaz an der Tabell.