Mönchengladbach ass dogéint ee wichtege Befreiungsschlag gelongen wärend Bremen an Darmstadt d'Punkten deelen.

Stuttgart ass géint Köln net iwwert en 1:1 erauskomm a verpasst et domat, fir Drock op d'Bayern auszeüben. Wéi ze erwaarden huet d'Stuttgart d'Spillkontroll iwwerholl, ma Köln stoung kompakt an huet no enger wackeleger Ufanksphas net méi vill zougelooss. Am zweeten Duerchgang sollt et weider ee Match mat wéinege geféierlechen Aktioune ginn, ma no enger schéiner Kombinatioun an der 53. Minutt huet de Millot seng Faarwen a Féierung bruecht. D'Kölner Äntwert huet awer net laang op sech waarde gelooss an de Martel konnt knapp 10 Minutten drop egaliséieren, nodeems hie bei enger Flank vergiess gi war. An der Suite hate béid Formatioune Chancen op den decisive Gol, um Enn sollt et awer beim 1:1 bleiwen, soudass Köln um Sonndeg den Uschloss u Plaz 15 komplett verléiere kéint.

Borussia Mönchengladbach ass mam 5:2 géint Bochum ee ganz wichtege Befreiungsschlag gelongen. Nodeems ee fréie Bochumer Gol oferkannt gouf ass Mönchengladbach besser an de Match komm a konnt no 29 Minutten duerch ee Selbstgol vum Gamboa a Féierung goen. Kuerz drop war et de Weigl, dee beim Eelefmeter d'Nerve behal huet an op 2:0 stelle konnt. An der zweeter Hallschent ass d'Partie méi ausgeglach ginn, ronn 20 Minutten viru Schluss huet de Reitz awer per Kapp den 3:0 markéiert. An enger geckeger Schlussphas sollten d'Spectateuren dunn nach véier weider Goler gebuede kréien, et ass awer zu kengem Moment méi richteg spannend ginn. D'Gladbacher sprangen domat tëschenzäitlech op Plaz 11 an hunn elo genau souvill Punkten wéi Bochum op der 13. Plaz.

Bremen ass doheem net iwwert en 1:1 géint Darmstadt erauskomm. Schonn no 8 Minutten huet den Zimmermann eng Bremer Flank an den eegene Gol gelenkt a sou fir d'Féierung vun der Lokalekipp gesuergt. Darmstadt huet sech awer vum fréie Réckstand net beandrockt gewisen a war déi méi geféierlech Ekipp, soudass de Justvan no enger hallwer Stonn ausgeglach huet. Bremen ass besser aus der Paus komm an hat e puer Occasiounen op d'Féierung, huet déi awer ongenotzt gelooss. Um Enn hu béid Ekippen op den zweete Gol gedréckt an et huet sou ausgesinn, wéi wann Darmstadt de Lucky Punch no engem Feeler vum Bremer Golkipp Zetterer gegléckt wier, ma dem Skarke säi Gol an der Nospillzäit gouf awer wéinst Handspill zréckgeholl. Domat bleift Darmstadt Tabelleleschten, wärend Bremen bis e Sonndeg op Plaz 7 bleift.

Union Berlin an Heidenheim hu sech an engem intensive Match verdéngt mat 2:2 getrennt.

