ManU rett Gläichspill zu Tottenham
Mat Arsenal, Juventus Turin a Marseille gräifen um Samschdeg nach dräi Ekippen aus dem viischten Tablo an hire Ligen an.
Bundesliga
De Resümmee vun de Bundesliga-Matcher fannt Dir hei.
Premier League
Tottenham - Manchester United 2:2
0:1 Mbeumo (32'), 1:1 Tel (84'), 2:1 Richarlison (90'+1), 2:2 de Ligt (90'+6)
Et war de Remake vun der Europa-League-Finall aus dem Mee; och vun der Leeschtung hier. An engem iwwer laange Strecke langweilege Match war Manchester a Féierung gaangen an huet dobäi dovu profitéiert, dass vun de Spurs quasi keng Gefor ausgoung. Dat sollt sech nom Säitewiessel änneren, mee Tottenham koum net laanscht de géigneresche Golkipp. D'Spannung, déi 80 Minutten net present war, koum nom Ausgläich vun de Spurs op. An nom 2:1 an der Nospillzäit hate scho vill Leit eng Tottenham-Victoire virun Aen, mee den de Ligt hat eppes dogéint an huet an der 96. Minutt per Kapp den 2:2 markéiert. Fir ManU war et net déi erhofft véiert Victoire aus fënnef Matcher an Tottenham verléiert weider den Uschloss un Arsenal.
Sunderland - Arsenal (18.30 Auer)
Serie A
Juventus Turin - FC Turin (18.00 Auer)
Ligue 1
Marseille - Brest (17.00 Auer)
La Liga
Atlético Madrid - Levante (18.30 Auer)