Wantersport
Iwwerraschenden Erfolleg fir de Paco Rassat am Slalom
© afp
De Fransous ass am 2. Duerchgang vun der 14. op déi 1. Plaz no vir gefuer an huet sech d'Victoire geséchert.
Um Samschdeg stoung bei den Hären e Slalom-Weltcup zu Gurgl an Éisträich um Programm. De Fransous Paco Rassat huet sech um Enn iwwerraschend duerchgesat. Et war awer eng ganz enk Course. De Belsch Armand Marchant hat op der 2. Plaz e klenge Réckstand vu 7 Honnertstel. Den Norweger Atle Lie McGrath gouf den Drëtte mat engem Retard vun 9 Honnertstel. De McGrath konnt säi Virsprong aus dem 1. Duerchgang nëmme knapp net verdeedegen.
