RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

2. Etapp vum Tirreno AdriaticoVan de Poel setzt sech duerch, Geniets kënnt op Plaz 41

RTL Lëtzebuerg
Op der 2. Etapp vum Tirreno Adriatico goung et iwwer 206 Kilometer vu Camaiore op San Gimignano. Um Enn gouf et eng hollännesch Victoire an en neie Leader aus Mexiko.
Update: 10.03.2026 18:43
© DIRK WAEM / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

De Mathieu Van der Poel war en Dënschdeg op engem technesch schwéiere Parcours dee Séiersten. Den 31 Joer alen Hollänner konnt sech um Enn am Sprint virum Mexikaner Isaac Del Toro an dem Italieener Giulio Pellizzari behaapten. De Lëtzebuerger Kevin Geniets gouf mat engem Retard vun enger Minutt den 41.

De Filippo Ganna huet op der zweeter Etapp Zäit verluer a muss doduerch och d’Féierung am General un den Isaac Del Toro ofginn. De Geniets läit do mat engem Retard vun enger Minutt a 47 Sekonnen op Plaz 44.

Klassement no der 2. Etapp

1. Mathieu Van der Poel ALPECIN-PREMIER TECH 04:53:23
2. Isaac Del Toro UAE TEAM EMIRATES-XRG “
3. Giulio Pellizari RED BULL-BORA-HANSGROHE “
4. Tobias Johannessen UNO-X MOBILITY + 00'15"
5. Andrea Vendrame TEAM JAYCO-ALULA + 00'17"
6. Alessandro Pinarello NSN CYCLING TEAM “
7. Giulio Ciccone LIDL-TREK “
8. Andreas Kron UNO-X MOBILITY “
9. Clément Champoussin XDS ASTANA TEAM “
10. Paul Lapeira DECATHLON CDM CGM TEAM “
...
41. Kevin Geniets GROUPAMA-FDJ UNITED + 01'00"

Generalklassement

1. Isaac Del Toro UAE TEAM EMIRATES-XRG 05:06:01
2. Giulio Pellizari RED BULL-BORA-HANSGROHE + 00'03"
3. Magnus Sheffield INEOS GRENADIERS + 00'13"
4. Alan Hatherly TEAM JAYCO-ALULA + 00'17"
5. Primoz Roglic RED BULL-BORA-HANSGROHE + 00'18"
6. Antonio Tiberi BAHRAIN VICTORIOUS + 00'20"
7. Matteo Jorgenson TEAM VISMA | LEASE A BIKE + 00'31"
8. Filipo Ganna INEOS GRENADIERS + 00'34"
9. Javier Romo MOVISTAR TEAM + 00'34"
10. Ben Healy EF EDUCATION-EASYPOST + 00'36"
...
44. Kevin Geniets GROUPAMA-FDJ UNITED + 01'47"

Am meeschte gelies
A13 Richtung Schengen
Accident mat e puer Autoen an engem Camion - 3 Persoune goufe verwonnt
Invité vun der Redaktioun (10. Mäerz) - Dr. Paul Hédo
Mat 14 Joer am Erwuessene-Prisong: "Do ass eppes schif gelaf"
Video
Audio
34
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Kaddoe mat Valeur bis 150€ ginn an d'Rei
Geplangten Deontologie-Reegele fir Gemengevertrieder ginn deels ze wäit, fënnt de Syvicol
Audio
18
Eng Première zu Lëtzebuerg
Beaufort Knights Girls feieren éischte Championstitel am Äishockey
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ineos Grenadiers konnt d'Ekippen-Zäitfuere fir sech entscheeden.
3. Etapp Paris-Nice
Ineos Grenadiers wënnt, Juan Ayuso neie Leader am General
Video
De Max Kanter kann et kaum gleewen, dass hie gewonnen huet
2. Etapp Paris-Nice
De Max Kanter ka sech am Massesprint duerchsetzen
Video
4
De Filippo Ganna hat all Grond zur Freed
Optakt vum Tirreno Adriatico
Filippo Ganna wënnt éischt Etapp am Zäitfueren
1. Etapp Paris-Nice
Luke Lamperti wënnt éischt Etapp am Sprint
Video
1
Paris - Nice am Vëlosport
Jonas Vingegaard an der Favoritteroll, Arthur Kluckers an Alex Kirsch um Depart
Video
1
Strade Bianche
Tadej Pogacar wënnt no Solo iwwer 78 Kilometer, 49. Plaz fir de Kevin Geniets
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.