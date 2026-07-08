D'Sprinteren hu sech beim Tour de France 2026 misse bis de 5. Dag gedëllegen. Op der 5. Etapp vu Lannemezan op Pau steet awer eng Streck um Programm, déi bal wéi gemaach ass fir e grousse Massesprint. Op den 158,3 Kilometer gëtt et nëmmen eng Biergwertung, déi ronn 26 Kilometer virun der Arrivée läit a kaum eng gréisser Erausfuerderung duerstellt.
Sollten d'Ekippe vun de Sprinteren d'Kontroll iwwer d'Course behalen an näischt Onvirstellbares geschéien, da kéint et um Enn op der Place de Verdun zu Pau zu engem SprintRoyal kommen. Zu de grousse Favoritte gehéiert dobäi ënner anerem de Jasper Philipsen. De Belsch hat schonn 2024 zu Pau gewonnen a kéint elo säin 11. Etappesuccès beim Tour de France feieren.
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Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen
5 Etapp - Den Expert Tom Flammang
Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Mëttwoch, 8. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
5. Etapp - flaach Etapp - Lannemezan > Pau, 158.3 km
Donneschdeg, 9. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
6. Etapp - Biergetapp - Pau > Gavarnie-Gèdre, 186.2 km
Freideg, 10. Juli vu 15:00 - 17:55 Auer:
7. Etapp - flaach Etapp - Hagetmau > Bordeaux, 175.1 km
Samschdeg, 11. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
8. Etapp - flaach Etapp - Périgueux > Bergerac, 180.4 km
Sonndeg, 12. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
9. Etapp - hiwweleg Etapp - Malemort > Ussel, 185.5 km
Méindeg, 13. Juli:
Roudag - Cantal
Dënschdeg, 14. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
10. Etapp - Biergetapp - Aurillac > Le Lioran, 166.6 km
Mëttwoch, 15. Juli vu 15:20 - 18:10 Auer:
11. Etapp - flaach Etapp - Vichy > Nevers, 161.3 km
Donneschdeg, 16. Juli vu 15:00 - 18:15 Auer:
12. Etapp - flaach Etapp - Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179.1 km
Freideg, 17. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
13. Etapp - hiwweleg Etapp - Dole > Belfort, 205.8 km
Samschdeg, 18. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
14. Etapp - Biergetapp - Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155.3 km
Sonndeg, 19. Juli vu 15:00 - 18:25 Auer:
15. Etapp - Biergetapp - Champagnole > Plateau de Solaison, 183.9 km
Méindeg, 20. Juli:
Roudag - Haute-savoie
Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km
Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km
Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km
Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km
Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km
Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km