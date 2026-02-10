RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Als Volontaire bei den Olympesche Wanterspiller "Den Echange mam Publik ass top"

Christophe Hochard
Mat hiren 20 Joer ass d'Manolie Clerbaut als Volontaire bei den Olympesche Wanterspiller dobäi.
Update: 10.02.2026 14:30

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zu Mailand studéiert d’Lëtzebuergerin Eco an ass wärend 9 Deeg beim Äishockey am Asaz.

“Ech géif et definitiv nach eemol wëllen erliewen”. Dëst seet mir d’Manolie Clerbaut direkt am Ufank vun eisem Interview. A weider: “Et ass eng eemoleg Erfarung”.

Manolie Clerbaut ass Volontaire bei den Olympesche Wanterspiller
Zu Mailand studéiert d’Lëtzebuergerin Eco an ass wärend 9 Deeg beim Äishockey am Asaz.

Am Mäerz zejoert huet déi jonk Lëtzebuergerin sech gemellt, fir als Benevole bei de Wanterspiller matzehëllefen. Dëst nodeems hir Uni en Opruff ënnert de Studente gestart hat. “Am Juni/Juli gouf ech dunn an e Gespréich geruff an hunn terribel vill Froe gestallt kritt. Och wéi vill Sproochen ech schwätze kéint. An do hu mir als Lëtzebuerger jo e grousse Virdeel. Am August hunn ech dunn eng positiv Äntwert kritt an am November hun si mir meng Roll wärend den Olympesche Wanterspiller erkläert”. D’Manolie laacht wärenddeem iwwert d’ganzt Gesitt.

Volontaire beim Äishockey

An der neier Arena Santa Giulia ass d’Manolie Clerbaut als Volontaire aktiv. Hei gëtt Äishockey gespillt. Hir Aarbecht ass ganz villfälteg.

D'Manolie Clerbaut iwwert d'Aufgabe wärend dem Hockey-Matcher.
Et kritt ee ganz vill Froe gestallt.

Eng 600 Volontairë sinn eleng zu Mailand an der Santa Giulia Arena am Asaz. 16.000 Leit fannen hei Plaz. Donneschdes de 5. Februar hat d’Manolie eng éischte Kéier fir d’Olympesch Wanterspiller aktiv. Do war schonn den éischte Match. “Ech war mega opgereegt. Et war alles ganz nei fir mech. Et war déi alleréischte Kéier, datt ech bei esou engem groussen Event dobäi war. Schlussendlech ass awer alles ganz gutt verlaf”. Den Ament wou d’Manolie mir dëst erzielt, héiert een a hirer Stëmm, wéi vill Freed Si dobäi verspiert.

Vum 6. bis den 22. Februar daueren d’Olympesch Wanterspiller an Italien. Zu Mailand a Cortina d’Ampezzo gi si ausgedroen. D’Manolie ass wärend 9 Deeg bei dësem Sportevent dobäi. Et hätten och 13 Deeg kënne sinn. Dat war aus organisatoresche Grënn awer fir déi jonk Studentin net méiglech. “Wat mir richteg gutt gefält, ass den Echange mam Publik”, esou d’Ekonomiestudentin vu Mailand.

De Virdeel vun de Sproochen
“Ech géif et ëmmer nach emol maachen”

Schifuere mécht d’Manolie Clerbaut ganz gären. “Ech kucke mega gäre Fussball. Do war ech och scho mol mat an de San Siro gaangen”.

D’Eltere kommen d’nächst Woch

D’Manolie Clerbaut ass e “Stater Meedchen”. Um Geesseknäppchen am Lycée Aline Mayrisch war Si an der Schoul an huet och do hir Première gemaach. Hir Elteren hate geplangt bis op Mailand wärend en Olympesche Wanterspiller ze kommen. Dëst ass elo fir déi kommend Woch virgesinn. “Wéi meng Eltere gewuer goufen, datt ech als Volontaire bei dëse Wanterspiller dobäi wär, ware si ganz frou. Kee vun eis hätt jeemools gemengt, datt ee kéint sou no un dëse Spiller deelhuelen”, esou d’Studentin am RTL-Interview.

Top Stëmmung zu Mailand

“Mailand huet sech komplett verännert”. Dëst erzielt d’Manolie mir. “Et war schonn ëmmer eng dynamesch Stad, elo fir d’Spiller ass se nach méi dynamesch. Iwwerall ginn et Dekoratiounen, Fändelen, Fan Shops. Och ganz vill Touriste kommen an hunn den Trikot vun hirem Land un.”

Englesch an Italieenesch sinn déi zwou Haaptsproochen, déi bei de Wanterspiller genotzt ginn. “Och Däitsch gëtt vill geschwat. Virun allem beim Äishockey. Et komme ganz vill Schwäizer, Däitscher an Éisträicher an de Stadion. Flott ass, datt een als Volontaire d’Matcher gratis nokucke kann”, esou nach d’Manolie Clerbaut.

D’Moiesschicht fänkt um 8.30 Auer un, d’Owesschicht um 18 Auer an dauert bis nuets 1 Auer. D’Lëtzebuerger Studentin huet sech vun der Schoul hier esou organiséiert, datt Si bei den Olympesche Spiller hëlleft wa Si kee Cours huet. “Munchmol verpassen ech awer mol e puer Schoulstonnen. Da kréien ech vun der Uni e Videorecording. D’Schoul hëlleft hire Studenten awer op déi Manéier”.

Am meeschte gelies
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Sich no Persoun gestoppt
Mann war am Raum Bäreldeng op der Flucht, Ermëttlunge lafen nach
Video
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Visitt vun US-Generol Alexus Grynkewich
"Lëtzebuerg ass e klengt Land, mee schléit sech an enger ieweschter Gewiichtsklass"
Video
Fotoen
23
Weider News
BGL Ligue
Rodange an de Mehdi El Alaoui gi getrennte Weeër
Formel-1-Saison 2026
Aston Martin: Zaubert den Adrian Newey och a British Racing Green?
Fotoen
Dammebasket
T71 trennt sech vum Trainer Mathieu Fivet
Gold medallist Germany's Philipp Raimund celebrates after winning the men's ski jumping normal hill individual final round of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo (Val di Fiemme), on February 9, 2026.
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Gold-Iwwerraschung vum Philipp Raimund am Schisprangen, Schwäiz wënnt Team Kombinatioun
1
Drëtt Hallschent, de Sport-Talk mam Ultra-Cyclist Ralph Diseviscourt
"Den Dempster Highway ass mat dat Schéinst, wat ech jee gefuer sinn"
0
Karate
Lëtzebuerger Alexander Davies ass U21-Europameeschter
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.