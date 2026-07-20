RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

GT World Challenge SprintDylan Pereira direkt mat zwou Victoiren zu Misano

Tom Hoffmann
Andy Brücker
An der GT World Challenge zu Misano an Italien stoung den Dylan Pereira zweemol am “Gold Cup” ganz uewen um Podium.
Update: 20.07.2026 06:33
© Gruppe C Photography

Schonn am fräien Training hat sech ugekënnegt, datt den Audi R8 LMS GT3 EVO II vun Tresor Attempto Racing op der Streck vu Misano gutt funktionéiert. Zesumme mat sengem däitschen Teamkolleg Alex Aka war den Dylan Pereira reegelméisseg an de Spëtzepositiounen ze fannen.

© Gruppe C Photography

Déi gutt Form huet sech och an der Qualifikatioun bestätegt. Fir déi éischt Course vum Weekend ass den Duo d'Pole-Position am Gold Cup erausgefuer. Fir déi zweet Course ass eng zweet Startplaz an hirer Kategorie erausgesprongen. Bemierkenswäert, well virum Weekend krut den Audi wéinst der Balance of Performance (BoP) 20 Kilogramm Zousazgewiicht. D'BoP soll fir Chancëgläichheet suergen. Dofir kënnen Autoen, jee no Leeschtung, mat Zousazgewiicht gebremst ginn.

© Gruppe C Photography

Eng grouss Erausfuerderung waren awer déi ënnerschiddlech Konditiounen. Déi éischt Course gouf owes am Däischteren ausgedroen, déi zweet am Dag, wat fir däitlech Temperaturënnerscheeder gesuergt huet.

An der éischter Course huet den Auto mat der Nummer 99 nom Start zwar e puer Positioune verluer, mee de Pereira an den Aka hu sech am Laf vun der Stonnecourse nees no vir gekämpft. Um Enn goung eng fënneft Plaz an d'Victoire am Gold Cup op hire Kont.

PDF: Resultat vun der Course um Samschdeg

An der Course um Sonndeg huet den Alex Aka e staarke Start erwëscht a sech Tour fir Tour no vir geschafft. No engem gelongene Boxestopp ass den Dylan Pereira an de Cockpit gesprongen an den Virsprong bis op d'Arrivée verdeedegt.

© Gruppe C Photography

Domat huet den Duo och déi zweet Course zu Misano am Gold Cup gewonnen. Am General war et um Sonndeg Plaz 8.

PDF: Resultat vun der Course um Sonndeg

Duerch dës zwou Victoiren läit den Dylan Pereira zesumme mam Alex Aka elo mat 35 Punkten op der véierter Plaz am Gold-Cup-Klassement. Op d'Spëtzt feelen hinnen nëmmen 9 Punkten.

© Gruppe C Photography

D'Gesamtvictoire goung bei béide Courssen un de BMW mat der Startnummer 32, dat mam Charles Weerts an dem Kelvin van der Linde.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack zu Tréier
D'Eltere vum Affer fuerdere politesch Konsequenzen
Groussbritannien verlaangt d'Ausliwwerung
Andrew an Tristan Tate zu Miami verhaft
2
Sonndesinterview mam Heinz Bouillon
Futtball a Fritten, d'Lëtzebuerger Sprooch an d'Grande-Duchesse
Video
Fotoen
4
Zeienopruff
D'Police sicht no Déifställ zu Mamer no engem Mann
Fotoen
Tour de France: 15. Etapp
Victoire fir de Remco Evenepoel, Out fir de Jonas Vingegaard no uerger Chute
Video
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tennis
Chris Rodesch gewënnt Challenger Tournoi zu Pozoblanco a Spuenien
Futtball-WM
Spuenien klappt Argentinien an ass neie Weltmeeschter
Fotoen
11
Plooschter Projet Trail
Erlend Ousdal a Laura Grober waren iwwer déi laang Distanz déi Séierst
Video
0
Sprangreiden
Victor Bettendorf beim Grand Prix zu Riesenbeck ganz uewen um Podium
Mountainbike Championnat
Tijay Heinen a Fabienne Schaus gewanne Championstitelen
Fotoen
Formel 1
Kimi Antonelli wënnt zu Spa-Francorchamps
Fotoen
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.