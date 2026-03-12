Am Vëlossport gëtt vum 8. Mäerz bis de 15. Mäerz “Paris - Nice” gefuer. Zwee Lëtzebuerger si mat dobäi, den Alex Kirsch (Cofidis) an den Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team).
Ufank vun der Course: 15h40
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Donneschdeg, 12. Mäerz 15h40 - 17h15
5. Etapp Cormoranche-sur-Saône > Colombier-le-Vieux, 206.3 km (Accidentée)
Freideg, 13. Mäerz 15h40 - 17h15
6. Etapp Barbentane > Apt, 179.3 km (Accidentée)
Samschdeg, 14. Mäerz 13h55 - 15h25
7. Etapp Nice > Auron, 138.7 km (Plat. Arrivée en altitude)
Sonndeg, 15. Mäerz 15h30 - 17h30
8. Etapp Nice > Nice, 129.2 km (Accidentée)