Paris-Nice gëtt vum 8. bis 15. Mäerz um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu, RTL Play an op der App.
Update: 12.03.2026 07:59

Am Vëlossport gëtt vum 8. Mäerz bis de 15. Mäerz “Paris - Nice” gefuer. Zwee Lëtzebuerger si mat dobäi, den Alex Kirsch (Cofidis) an den Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team).

Ufank vun der Course: 15h40
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Programm

Donneschdeg, 12. Mäerz 15h40 - 17h15
5. Etapp Cormoranche-sur-Saône > Colombier-le-Vieux, 206.3 km (Accidentée)

Freideg, 13. Mäerz 15h40 - 17h15
6. Etapp Barbentane > Apt, 179.3 km (Accidentée)

Samschdeg, 14. Mäerz 13h55 - 15h25
7. Etapp Nice > Auron, 138.7 km (Plat. Arrivée en altitude)

Sonndeg, 15. Mäerz 15h30 - 17h30
8. Etapp Nice > Nice, 129.2 km (Accidentée)

