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De Fränk Schleck huet Vëlosgeschicht geschriwwen"Hie gewënnt d’Kinneksetapp am Tour de France"

Christophe Hochard
Den 18. Juli 2006 huet den Eelste vun de Schleck Bridder op der Alpe d'Huez d'Etapp gewonnen. Lëtzebuerg stoung Kapp.
Update: 18.07.2026 08:12
No senger Victoire op der Alpe d'Huez huet de Frank Schleck emol no Loft misste schnapen.
No senger Victoire op der Alpe d'Huez huet de Frank Schleck emol no Loft misste schnapen.
© FRANCK FIFE/AFP

Dënschdes den 18. Juli 2006 huet de Fränk Schleck Vëlosgeschicht geschriwwen. De Profi huet deen Dag als éischte Lëtzebuerger am Tour de France d'Etapp op d'Alpe d'Huez erop gewonnen. No iwwer 4 Stonnen 52 Minutten an 22 Sekonne fiert de Munnerefer iwwer d'ligne d'arrivée.  11 Sekonnen Avance hat hien op den Italieener Damiano Cunego. 

De Fränk Schleck gewënnt 2006 d'Etapp op der Alpe d'Huez
De Marcel Gilles kommentéiert d'Course fir RTL

4 Kilometer virun der Arrivée hate sech de Fränk Schleck an den Damiano Cunego ofgesat. "Dat ass e sensationellen Exploit vun eisem Munnerefer", esou de Kommentar vum Marcel Gilles deemools live op RTL 

2 Kilometer virun der Arrivée huet de Lëtzebuerger Coureur deemools attackéiert. De Marcel Gilles war am Juli 2006 wärend der Live Iwwerdroung um Fernsee: "Kuckt iech dat doten un. E grousse Moment an dëser Montée vun der Alpe d'Huez. De Fränk Schleck léisst den Damiano Cunego stoen. Dat do schéngt eng gutt Attack ze sinn. Allez Fränk, ech menge ganz Lëtzebuerg ass den Ament hannert dir". 

De Fränk Schleck kuerz virun der Arrivée. Hien gewënnt d'Kinneksetapp am Tour de France. Et ass säin zweete groussen Erfolleg. Voilà, de Fränk ass iwwert d’Arrivée”. Ganz emotional gouf de Marcel Gilles virun 20 Joer beim Succès vum Fränk Schleck op der 15.Etapp vum Tour de France.

Victoire Fränk Schleck op der Alpe d'Huez 2006
Reaktioun vum Fränk Schleck um Mikro vum Nico Keiffer

D’Alpe d’Huez dat ass eng Montée vu ronn 15 Kilometer an 21 Kéieren. De Sommet leit op 1850 Meter. 

De Fränk Schleck gewënnt virun 20 Joer op der Alpe d'Huez
Exploit vum Lëtzebuerger Fränk Schleck am Tour de France 2006

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