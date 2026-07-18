Den een oder anere Lëtzebuerger Supporter hat sech gutt op dësen Dag preparéiert a war scho frei an der Haaptschwieregkeet vum Dag ukomm. Esou war dat de Fall beim Eric Osch, Monni vum Schifuerer Mathieu Osch. Hien a seng Frënn si scho virun zwee Deeg ugereest a wollten déi beschte Plaz sech sécheren.
Den Tour zitt pro Dag dausende Spectateuren un. Hei wéi an der Montée vum Ballon d'Alsace waarden déi meeschte Leit Stonnen op d'Coureuren. Mä net nëmmen op der 13. Etapp goung den Tour duerch d'Vogesen, och e Samschdeg geet et nach eng Kéier duerch d'Regioun. De Claude Conter, Benevole am Vëlossport zu Lëtzebuerg, geet reegelméisseg d'Grande Boucle kucken. Fir hien ass et wichteg, den Alex Kirsch bei dësem Tour ze ënnerstëtzen.
Et bleift also ze hoffen, dass den Enthusiasmus bestoe bleift, mam Bléck op 2028, wou den Tour warscheinlech Lëtzebuerg passéiere wäert.