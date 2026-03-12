RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

5. Etapp Paris-NiceJonas Vingegaard wënnt en solitaire a baut Virsprong am Maillot Jaune aus

Jeff Birsens
En Donneschdeg huet sech den Dän kuerz viru Schluss am richtege Moment vum Peloton kofgesat a konnt d'Dagesvictoire eleng op der Arrivée feieren.
Update: 12.03.2026 17:14
Team Visma - Lease a Bike's Danish rider Jonas Vingegaard celebrates as he crosses crossing the finish to win the 5th stage of the Paris-Nice cycling race, 206.3 km between Cormoranche-sur-Saône and Colombier-le-Vieux, on March 12, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
De Jonas Vingegaard feiert d’Dagesvictoire op der Arrivée vun der 5. Etapp zu Colombier-le-Vieux.
© AFP

En Donneschdeg ass et op der fënnefter a gläichzäiteg längster Etapp vun dësem Paris-Nice iwwer 206.3 Kilometer vu Cormoranche-sur-Sâone op Colombier le Vieux gaangen. Do huet op der Arrivée de frësche Maillot Jaune Jonas Vingegaard en solitaire d’Hänn an d’Luucht gehuewen, fir seng Victoire ze feieren. Den Dän hat ronn 20 Kilometer viru Schluss aus dem Peloton raus attackéiert a sech eleng un der Spëtzt ofgesat. No 4:29 Stonnen um Vëlo koum hie mat engem Ecart vun 2:02 Minutten op de Valentin Paret-Peintre an 2:20 op de Grupp mam Harold Tejada un.

Domat bleift hien am General de Leader, mat engem Virsprong vun 3:22 Minutten op den Daniel Felipe Martinez a 5:50 Minutten op de Georg Steinhauser.

Den Alex Kirsch gouf um Donneschdeg den 69. an den Arthur Kluckers den 71. Allebéid haten ee Retard vun 22 Minutten an 31 Sekonnen op de Vingegaard.

Top10 vun der 5. Etapp

1 VINGEGAARD Jonas 4:29:01
2 PARET-PEINTRE Valentin 2:02
3 TEJADA Harold 2:20
4 MARTINEZ Lenny ,,
5 IZAGIRRE Ion ,,
6 MARTINEZ Daniel Felipe ,,
7 VAUQUELIN Kévin ,,
8 STEINHAUSER Georg ,,
9 RONDEL Mathys ,,
10 SOLER Marc ,,

69 KIRSCH Alex 22:31

71 KLUCKERS Arthur ,,

Generalklassement

1 VINGEGAARD Jonas 17:22:06
2 MARTINEZ Daniel Felipe 3:22
3 STEINHAUSER Georg 5:50
4 VAUQUELIN Kévin 6:09
5 MARTINEZ Lenny 7:37
6 SOLER Marc ,,
7 IZAGIRRE Ion 9:02
8 RONDEL Mathys 10:06
9 BAUDIN Alex 10:16
10 ONLEY Oscar 11:23

Am meeschte gelies
Eng historesch Fusioun am Fleegesecteur
"Help" an "Doheem versuergt" ginn zesummegeluecht
Video
Audio
Fotoen
Bréifdréieschgewerkschaft
"Mir wäerten net vergiessen, wat de fréiere Gewerkschaftspresident gemaach huet"
Video
Audio
Fotoen
Brand a Schwäizer Bus
Bekannt Radiosmoderatorin ënnert den Affer
Suite an der Affär "The Family of Man"
Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"
Audio
25
Champions League
Real Madrid klappt ManCity no Valverde-Hattrick, Laf vu Bodö/Glimt geet weider
Video
11
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
4. Etapp Paris-Nice
Jonas Vingegaard wënnt a gëtt neie Leader am General
Video
2
3. Etapp vum Tirreno Adriatico
Tobias Lund Andresen ka sech am Sprint behaapten
2. Etapp vum Tirreno Adriatico
Van de Poel setzt sech duerch, Geniets kënnt op Plaz 41
1
3. Etapp Paris-Nice
Ineos Grenadiers wënnt, Juan Ayuso neie Leader am General
Video
De Max Kanter kann et kaum gleewen, dass hie gewonnen huet
2. Etapp Paris-Nice
De Max Kanter ka sech am Massesprint duerchsetzen
Video
4
De Filippo Ganna hat all Grond zur Freed
Optakt vum Tirreno Adriatico
Filippo Ganna wënnt éischt Etapp am Zäitfueren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.