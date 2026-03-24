De grousse Vainqueur vum Dag war de Magnus Cort Nielsen. Den Dän konnt sech um Enn zäitgläich virum Noa Isidore an dem Francesco Busatto behaapten. Leader am General bleift weiderhin de Dorian Godon.
Eng gutt Prestatioun hunn d’Lëtzebuerger Mathieu Kockelmann a Mats Wenzel gewisen, déi zäitgläich wéi de Gewënner als 17. respektiv 24. iwwer d’Arrivée gefuer sinn. De Bob Jungels koum mat engem Retard vun 59 Sekonnen op Plaz 126.
1. Magnus Cort Nielsen UNO-X MOBILITY 03h 45' 28"
2. Noa Isidore DECATHLON CMA CGM TEAM “
3. Francesco Busatto ALPECIN-PREMIER TECH “
4. Dorian Godon INEOS GRENADIERS “
5. Alberto Dainese SOUDAL QUICK-STEP “
6. Thomas Silva XDS ASTANA TEAM “
7. Noah Hobbs EF EDUCATION-EASYPOST “
8. Ivo Oliveira UAE TEAM EMIRATES-XRG “
9. Toon Aerts LOTTO-INTERMARCHE “
10. Sergi Darder CAJA RURAL-SEGUROS RGA “
...
17. Mathieu Kockelmann LOTTO-INTERMARCHE “
24. Mats Wenzel EQUIPO KERN PHARMA “
126. Bob Jungels INEOS GRENADIERS + 00'59"
1. Dorian Godon INEOS GRENADIERS 07h 46' 27"
2. Magnus Cort Nielsen UNO-X MOBILITY “
3. Remco Evenepoel RED BULL BORA-HANSGROHE + 00'04"
4. Thomas Piddock PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM + 00'06"
5. Guillermo Thomas Silva Coussan XDS ASTANA TEAM + 00'10"
6. Andrea Raccagni Noviero SOUDAL QUICK-STEP + 00'10"
7. Antoine L’Hote DECATHLON CMA CGM TEAM + 00'10"
8. Lenny Martinez BAHRAIN VICTORIOUS + 00'10"
9. Rudy Molard GROUPAMA-FDJ UNITED + 00'10"
10. Anthon Charmig UNO-X MOBILITY + 00'10"
...
92. Mathieu Kockelmann LOTTO-INTERMARCHE + 02'26"
110. Mats Wenzel EQUIPO KERN PHARMA 05'05"
118. Bob Jungels INEOS GRENADIERS + 06'10"