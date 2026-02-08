RTL TodayRTL Today
CyclocrossMarie Schreiber verpasst Podium bei X2O Trofee knapp

Nom Superprestige zu Middelkerke stoung fir d'Cyclocross-Fuerer zu Lille schonn déi zweet Course bannent zwee Deeg um Rendez-vous.
Update: 08.02.2026 14:49
© MARTIN SILVA COSENTINO NurPhotoNurPhoto via AFP (Archiv)

Zu Lille war e Sonndeg den X20 Trofee Lille, déi 7. Manche vum Krawatencross 2026. Et gouf eng véierfach Victoire fir Holland, woubäi d’Ceylin Del Carmen Alvarado déi Séierst war. Déi 28 Joer al Fuererin konnt souverän virun der Lucinda Brand (+ 0:22) an der Inge Van der Heijden (+ 0:29) gewannen. D’Leonie Bentveld koum mat 40 Sekonne Réckstand op déi 4.Plaz.

D’Marie Schreiber kënnt zum Enn vun der Saison ëmmer besser a Form a konnt sech no hirer 3. Plaz zu Middelkerke um Samschdeg zu Lille iwwer Plaz 5 freeën. D’Lëtzebuergerin hat 56 Sekonne Réckstand op d’Gewënnerin a war déi eenzeg Vertriederin vum Groussherzogtum an dëser Course.

