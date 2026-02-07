RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Cyclocross zu MiddelkerkeMarie Schreiber fiert bei der Victoire vum Amandine Fouquenet op déi 3. Plaz

Ted Koob
D' Lëtzebuergerin hat e Retard vu 40 Sekonnen op d'Gewënnerin.
Update: 07.02.2026 15:08
© DAVID PINTENS/BELGA MAG/BELGA VIA AFP

Zu Middelkerke an der Belsch gouf um Samschdeg déi 8. Manche vum Superprestige am Cyclocross gefuer. D’Marie Schreiber huet hier gutt Form nees ënner Beweis gestallt. Nom Succès beim “Exact Cross” um leschte Mëttwoch ass d’Lëtzebuergerin um Samschdeg op de Podium gefuer.

Gewonne gouf d’Course zu Middelkerke vum Amandine Fouquenet. D’Franséisin huet sech en solitaire duerchgesat an hat eng Avance vun 20 Sekonnen op d’Hollännerin Carmen Alvarado op der 2. Plaz. Weider 20 Sekonnen hannendrun konnt sech d’Marie Schreiber op der 3. Plaz placéieren. D’Maïté Barthels ass op der 19. Plaz mat engem Retard vu 7 Minutten an 38 Sekonnen op d’Gewënnerin iwwer d’Arrivée gefuer.

Am meeschte gelies
"Ech hu keng Feeler gemaach"
Trump wëllt sech net bei Famill Obama entschëllegen
55
Affär Wilmes
De Collège médical wollt d'Whistleblowere schützen
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
ALVA mat Rappell
Aktuell Lëscht mat Puddermëllech-Produiten, an deene Cereulid dra ka sinn
Video
8
Grouss Show zu Mailand an zu Cortina d'Ampezzo
Déi 25. Olympesch Wanterspiller hunn offiziell ugefaangen
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vëlossport: Etoile de Bessèges
Däitschen Henri Uhlig gewënnt déi drëtt Etapp
D'Marie Schreiber konnt sech um Exact Cross zu Maldegem feiere loossen.
Cyclocross
Marie Schreiber wënnt den "Exact Cross" zu Maldegem an der Belsch
6
Netherlands' rider Mathieu van der Poel competes in the Cyclocross World Championships in Hulst, Zeeland on February 1, 2026.
Cyclocross-WM
Mathieu van der Poel fir déi 8. Kéier Weltmeeschter
0
Cyclocross-WM
D'Lucinda Brand ass nei Weltmeeschterin, Plaz 10 fir d'Marie Schreiber
Video
Fotoen
2
Plaz 10 fir d'Lëtzebuerger am Team Relay
Cyclocross WM
Lëtzebuerg op der zéngter Plaz am Team-Relay
Video
Fotoen
2
Nom Kevin Geniets a Luc Wirtgen beim Tour Down Under
Alex Kirsch start beim ALULA-Tour a Saudi-Arabien an d'Saison
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.