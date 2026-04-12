No 258,3 schwéiere Kilometer konnt sech bei den Hären um Enn de Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) knapp virum Weltmeeschter a grousse Favorit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) duerchsetzen. Van Aert a Pogacar konnte sech ronn 54 Kilometer virun der Arrivée entscheedend ofsetzen an hunn d’Victoire ënnert sech ausgemaach. De Pogacar huet an de leschten 30 Kilometer ëmmer nees den Tempo ugezunn, de van Aert konnt drubleiwen. De van Aert huet de Sprint kuerz virun der leschter Kéier am Vëlodrome lancéiert an huet sech déi éischt Plaz net méi huele gelooss. De Podium gouf vum Pogacar an dem Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) komplettéiert.
Vun Ufank u war den Tempo ganz héich an et konnt sech keng richteg Echappée forméieren. Den Tadej Pogacar hat fréi e Platte kritt an huet eng Zäit hannert dem groussen éischte Grupp misse fueren. Ronn 98 Kilometer virun der Arrivée koum de Sloween awer nees bäi. Wéi et fir d’éischt an de Secteur Arenberg eragaangen ass gouf den zweete grousse Favorit Mathieu van der Poel wéinst engem Platten ofgehaangen. Mam Pogacar, van Aert, Pedersen, Bisseger, Stuyven, Laporte a Pithie haten sech 7 Coureuren ofgesat. Van Aert a nach emol Pogacar kruten e Platten, hu sech awer nees un d’Spëtzt konnten erukämpfen. De Meeus hat et och nach emol no vir gepackt. 60 Kilometer virun der Arrivée war de van der Poel an engem gréissere Grupp ronn eng Minutt hannert den 8 Leit un der Spëtzt. 54 Kilometer virun der Arrivée huet de van Aert attackéiert an nëmmen de Pogacar konnt matgoen. De Grupp mam van der Poel koum nach emol op 23 Sekonnen erun, duerno gouf vir awer nees acceleréiert. An de leschte Kilometer huet de van Aert d’Attacke vum Pogacar paréiert a konnt sech am Sprint duerchsetzen. De Stuyven hat sech vum zweete Grupp geléist a gouf um Enn den Drëtten.
1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 05:16:52
2 Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG ,,
3 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step + 13
4 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech + 15
5 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike ,,
6 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe ,,
7 Pedersen Mads Lidl-Trek ,,
8 Bissegger Stefan Decathlon CMA CGM Team + 20
9 Politt Nils UAE Team Emirates-XRG + 02:36
10 Teunissen Mike XDS Astana Team + 02:36