RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Virleef live dëse Freideg vu 9.00 Auer un op RTL.lu an um RTL Play26. Editioun vum Euro Meet Luxembourg

RTL Lëtzebuerg
Vum 30. Januar bis den 1. Februar ass den Euro Meet an der Coque. Op RTL.lu an um RTL ZWEE op der Tëlee ginn d'Coursse live gewisen.
Update: 30.01.2026 07:00

Vun dësem Freideg u steet an der Coque déi 26. Editioun vum Euro Meet Luxembourg um Programm. Och dëst Joer sinn nees vill héichkaräteg Schwëmmer a Schwëmmerinnen um Depart.

De Replay vum Euro Meet fannt Dir um RTL Play.

Weider Informatiounen iwwer den Euro Meet 2026

Top Athletes EuroMeet 2026.pdf

https://www.euromeet.lu/#

De Programm vun de Streamen aus der Coque

Freideg, den 30. Januar
Vu 9.00 Auer bis 13.15 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)

Vu 15.50 Auer bis 18.15 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Flammang

Samschdeg, den 31. Januar

Vun 8.30 Auer bis 13.50 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)

Vu 15.50 Auer bis 18.50 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Flammang a Raphaël Stacchiotti

Sonndeg, den 1. Februar

Vun 8.30 Auer bis 12.35 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)

Vu 15.45 Auer bis 17.50 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Hoffmann a Raphaël Stacchiotti

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
Fotoen
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Weider News
Dëse Weekend an der Piscine Olympique
Toppschwëmmer an extrem héije Niveau um Euromeet
Video
Tennis Davis Cup an der Coque
Lëtzebuerg spillt géint d'Ukrain ëm den Opstig an d'Weltgrupp I
0
D'Presentatioun vum COSL-Elite-Kader fir 2026
Kader-Revisioun vum COSL
44 Athleten a sechs Ekippen am Elite-Kader vertrueden
Video
2
Olympesch Wanterspiller 2026
Déi Olympesch Flam ass zu Cortina d'Ampezzo an Italien ukomm
Video
Fotoen
Australian Open
Zverev an Alcaraz an der Halleffinall, Sinner wëll nozéien
1
Olympesch Wanterspiller 2026
An Italien ass Lëtzebuerg duerch d'Gwyneth Ten Raa an de Matthieu Osch vertrueden
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.