Vun dësem Freideg u steet an der Coque déi 26. Editioun vum Euro Meet Luxembourg um Programm. Och dëst Joer sinn nees vill héichkaräteg Schwëmmer a Schwëmmerinnen um Depart.
De Replay vum Euro Meet fannt Dir um RTL Play.
Freideg, den 30. Januar
Vu 9.00 Auer bis 13.15 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)
Vu 15.50 Auer bis 18.15 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Flammang
Samschdeg, den 31. Januar
Vun 8.30 Auer bis 13.50 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)
Vu 15.50 Auer bis 18.50 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Flammang a Raphaël Stacchiotti
Sonndeg, den 1. Februar
Vun 8.30 Auer bis 12.35 Auer (Virleef)
live op RTL Play, RTL.lu an op der App (kee Commentaire)
Vu 15.45 Auer bis 17.50 Auer (Finallen)
live op RTL Zwee, RTL Play, RTL.lu an op der App
Commentaire: Tom Hoffmann a Raphaël Stacchiotti