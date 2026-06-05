RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

French OpenAlexander Zverev a Flavio Cobolli an der Finall vun de French Open

Tom Nols
Déi däitsch Nummer 3 an der Weltranglëscht huet sech a 4 Sätz géint de Jakub Mensik duerchgesat. Säi Géigner an der Finall ass duerch e Forfait vum Matteo Arnaldi de Flavio Cobolli.
Update: 05.06.2026 19:01
© AFP (Archiv)

Den Alexander Zverev steet erëm an der Finall vun de French Open. Den Däitschen, deen aktuell op Plaz 3 an der Weltranglëscht steet, huet sech a 4 Sätz 7:5, 6:2, 3:6 a 6-3 géint de Jakub Mensik duerchgesat.

E Sonndeg ass et dem Zverev seng 4. Finall vun engem Grand-Slam-Tournoi. 2020 hat hien op den US Open verluer, 2024 war et eng Néierlag zu Paräis an och d'Australien Open 2025 hat hien net kënne gewannen. Säi Géigner op de French Open gëtt de Flavio Cobolli. Den Italieener huet sech fir d'Finall qualifizéiert, ouni ze spillen, dat well säi Landsmann Matteo Arnaldi am viraus wéinst engem Virus Forfait erkläre misst.

Am meeschte gelies
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
52
Mataarbechter blesséiert
Lufthansa-Maschinn ass zu Frankfurt "op d'Nues gefall"
Fir d'lescht en Donneschdegowend gesinn
Den Dimitrios Malachias (72) gëtt vermësst
Barrage am Futtball
Folscht wënnt däitlech géint Uewerkuer a spillt nächst Saison an der 1. Divisioun
Fotoen
5
Aus drëtter däitscher an zweet franséisch Liga
Luc Holtz neien Trainer beim FC Metz, Mario Mutsch als Co-Trainer confirméiert
Video
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Poland's Maja Chwalinska celebrates after winning against Russia's Diana Shnaider at the end of their women's semi final singles match on day 12 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 4, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Tennis: French Open
Maja Chwalinska zitt sensationell an d'Finall an
1
Synchronschwammen vum 4. bis 7. Juni am Livestream op RTL.lu
European Aquatics Youth Artistic Swimming Championships 2026 dëse Freideg vu 17.00 Auer un
Video
LIVE
Véier Joer no Enn vu Profikarriär
Serena Williams feiert Comeback bei WTA-Tournoi zu London
0
Diamond League
Patrizia van der Weken leeft zu Rabat a Marokko op Plaz 4
8
D'Finne freeë sech iwwert hire WM-Titel
Finall vun der Äishockey-WM
Finnland wënnt géint d'Schwäiz no Verlängerung
0
Artistescht Schwammen
Lëtzebuerg trëtt fir eng éischte Kéier mat enger Ekipp op der Jugend-Europameeschterschaft un
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.