RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Comeback no bal néng JoerBox-Weltmeeschter Floyd Mayweather klëmmt nees professionell an de Ring

AFP, iwwersat vun RTL
De fréiere Weltmeeschter Floyd Mayweather Jr. wëll no bal néng Joer Pensioun nees professionell an de Ring klammen – schonn am Summer kéint et zum éischte Comeback-Kampf kommen.
Update: 21.02.2026 16:50
De Floyd Mayweather wärend sengem leschte Profi-Kampf géint de fréieren MMA-Star Connor McGregor am August 2017.
De Floyd Mayweather wärend sengem leschte Profi-Kampf géint de fréieren MMA-Star Connor McGregor am August 2017.
© JOHN GURZINSKI/AFP

De Floyd Mayweather Jr. wëll senger Pensioun de Réck dréinen an nees professionell boxen, dat nodeems hien am Fréijoer e sougenannten Ausstellungskampf géint de Mike Tyson huet. De fréiere Weltmeeschter a verschiddene Gewiichtsklassen hat 2017 seng Carrière als ongeschloene Profi no 50 Kämpf ofgeschloss, ass awer zanterhier fir verschiddenen Ausstellungskämpf nees an de Ring geklommen.

“Ech hunn nach ëmmer dat, wat et brauch, fir nach méi Rekorder am Boxsport opzestellen”, sou den 48 Joer ale Mayweather an enger Erklärung géintiwwer AFP. “Vu mengem kommende Mike-Tyson-Event bis zu mengem nächste professionelle Kampf dono – keen anere wäert méi Recetten an der Keess generéieren, méi Spectateure weltwäit unzéien a méi Sue mat all Event erwirtschaften, wéi meng Eventer.”

En éischte professionelle Kampf ass provisoresch fir dëse Summer geplangt, dat géint e Géigner, deen nach soll bekannt gemaach ginn. Detailer géifen “an de kommende Wochen” verëffentlecht ginn, heescht et an der Erklärung.

De Mayweather huet en exklusive Kontrakt mam Promoteur CSI Sports/Fight Sports ënnerschriwwen, deen no sengem Tyson-Kampf a Kraaft triede soll.

En ëmstriddene Boxer

De Floyd “Money” Mayweather war eemol de beschtbezuelte Sportler op der Welt. Laut Forbes hat hien 2015 en Akommes vun 300 Milliounen US-Dollar.

Op sengem Héichpunkt gouf hien dacks als de beschte Boxer onofhängeg vun der Gewiichtsklass ugesinn an huet d’Welter-Gewiicht iwwer méi wéi ee Joerzéngt dominéiert.

Trotz sengem Succès war de Mayweather ëmmer erëm ëmstridden. Hie gouf dacks fir säin defensive Boxstil kritiséiert an e puer hunn him virgehäit, déi geféierlechst Géigner gemidden ze hunn, fir säi Bilan ze verschéineren.

De Mayweather souz och kuerz Zäit am Prisong, dat am Zesummenhang mat engem vun e puer Fäll vu Gewalt am Stot.

Säi leschte professionelle Kampf war 2017 géint de fréieren MMA-Star Conor McGregor aus Irland. Zanterhier ass hie weider a verschiddenen Ausstellungskämpf opgetrueden, dorënner eng Victoire géint den John Gotti III a Mexiko am August 2024, souwéi och géint Géigner aus dem Reality-TV an aus der YouTube-Zeen.

D’Noriichtesäit fir Boxen “The Ring” hat kierzlech gemellt, datt de Kampf tëscht dem Mayweather an dem Tyson de 25. Abrëll am Kongo soll stattfannen, obwuel weder den Datum nach d’Plaz offiziell confirméiert goufen.

Den 59 Joer alen “Iron Mike” Tyson stoung fir d’lescht an Texas am November 2024 am Ring an huet deemools eng kloer Néierlag géint de YouTuber a Profiboxer Jake Paul missen astiechen. Am Kampf, dee vun Netflix opgestallt an an engem Stadion viru ronn 70.000 Spectateuren ausgedroe gouf, war dem Tyson kaum eng Touche gelongen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
22
Gefor vu Faillitten zu Lëtzebuerg
Keng Tranchen am Viraus bezuelen, ier Aarbechten iwwerhaapt ofgeschloss sinn
Video
26
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
33
Choix vun der Expertin an der Affär Wilmes
Gesondheetsministère gesäit keen Interessekonflikt
Audio
Wéinst dem ville Schnéi
Luxair-Flich vu Lëtzebuerg op Wien goufen e Freideg ofgesot
Weider News
Gold medallist France's Oceane Michelon (L) reacts after crossing the finish line in the women's biathlon 12.5km mass start event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 21, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
22
Gwyneth ten Raa a Mathieu Osch bei Olympia
COSL-Responsabel an Athleete weise sech zefridde mat Lëtzebuerger Resultater
Audio
0
De Lëtzebuerger Matthieu Osch nom zweeten Duerchgang beim Slalom bei den Olympesche Wanterspiller de 16. Februar 2026.
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
10
Table ronde Ultra-Sport
De Wee ass d'Zil. Alldag tëscht privat, Beruff a Passioun
Video
Olympesch Wanterspiller
Federica Brignone mat Gold am Riseslalom, Gwyneth ten Raa mat Plaz 30
Video
8
Äishockey - Frankräich D2
Tornado verléiert doheem géint den Tabellendrëtten Châlons mat 3:6
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.