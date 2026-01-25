RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Liichtathletik De Wanterlaf zu Leideleng huet Traditioun

Bern Thill
Ronn 700 Leit hate sech fir déi 19. Editioun vum Wanterlaf ageschriwwen. Dës Course gëtt vun der Sportskommissioun vun der Gemeng Leideleng organiséiert.
Update: 26.01.2026 14:01
19. Wanterlaf zu Leideleng
Bei Minustemperature gounge ronn 700 Leeferinnen a Leefer iwwer 10, 15 oder 21 Kilometer un den Depart.

De Leidelenger Wanterlaf gouf fir d'19. Kéier organiséiert. Et ass en Zesummespill vun der Gemeng mat der Sportskommissioun. Dës Kéier ware ronn 700 Leefer a Leeferinnen ageschriwwen, wat eng däitlech besser Zuel ass wéi déi 100 Participanten, déi bei der Editioun am Covidjoer 2020 matgemaach haten. Deemools huet ee missen op eng Summereditioun ëmswitchen.

19. Editioun vum Leidelenger Wanterlaf zu a ronderëm Leideleng (25.1.26)

Mat der Suzie Godart war bei de Minustemperaturen och eng Vëlosfuererin beim Wanterlaf dobäi. Si huet dofir gesuergt, dass d’Leefer a Leeferinnen de richtege Wee fonnt hunn, an ass mat hirem Vëlo un der Spëtzt gefuer.

