RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mat neier perséinlecher BeschtleeschtungD'Katrin Kohl fiert zu Dubai op de Podium

RTL Lëtzebuerg
Fir d'éischte Kéier an hirer Karriär ass d'Katrin Kohl bei engem "World Para Athletics Grand Prix" op de Podium gefuer.
Update: 13.02.2026 21:59
© LPC

Am Kader vum 17. “Fazza Para Athletics Championships World Para Athletics Grand Prix”, déi vum 10. bis den 13. Februar zu Dubai waren, ass d’Katrin Kohl an hirer Klass T54 iwwer 100 Meter, 400 Meter an 800 Meter um Depart gewiescht. Iwwer 800 Meter am Rennrollstull huet d’Para-Sportlerin eng perséinlech Beschtleeschtung realiséiert. Hir nei Beschtzäit läit elo bei 2 Minutten15 Sekonnen an 78 Honnertstel. Domat kënnt d’Para-Athletin op déi drëtte Plaz a fir d’éischte Kéier an hirer sportlecher Karriär op de Podium bei engem “World Para Athletics Grand Prix”.

D’Katrin Kohl weist sech ganz zefridden iwwer hir Leeschtung. Zu dëser positiver Entwécklung a Leeschtungssteigerung huet sécherlech och hiren neien Trainer, de Claude Issorat bäigedroen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
Mamm huet Dot zouginn
Zwee Puppelcher a Frankräich an engem Tifküler fonnt
Video
Vum Parquet validéiert
181 Führerschäiner dëst Joer wéinst Alkohol agezunn
Video
Fotoen
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
Weider News
France's Quentin Fillon Maillet reacts after competing in the men's biathlon 10km sprint event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 13, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
E Samschdeg geet et lass
Matthieu Osch ka bei 3. Olympia-Participatioun op seng Experienz setzen
Video
Fotoen
0
Auszäit am Schnéi
D'Trends an d'Präisser vun dëser Wantersport-Saison
Video
7
16 Joer laang gesicht
Italieenesch Police konnt Déif bei Olympesche Wanterspiller festhuelen
De Chef de Mission vum COSL Raymond Conzemius
"D'Preparatioun verleeft bis elo optimal“
Video
Fotoen
0
Davis Cup
FLT-Formatioun kritt et am September mat Ungarn ze dinn
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.