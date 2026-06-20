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Billie Jean King CupD'Lëtzebuerger Damme gewanne géint Montenegro

RTL Lëtzebuerg
Am Europa Grupp III goung et fir d'FLT-Damme e Samschdeg zu San Marino ëm déi 5. vun 13 Plazen.
Update: 20.06.2026 16:07
D'Lëtzebuerger Formatioun zu San Marino
D'Lëtzebuerger Formatioun zu San Marino
© FLT/Laure Felgen

Nodeems een am Grupp mat Andorra an Estland 2. gi war an esou d'Chance op den Opstig verpasst hat, goung et am Playoff e Samschdeg géint Montenegro ëm déi 5. Plaz.

Vun Ufank u war et eng däitlech Affär fir d'Lëtzebuerger Ekipp. Am éischten Eenzel huet d'Eleonora Molinaro sech bannent 52 Minutten an zwee Sätz (6:1, 6:1) géint d'Petra Mirkovic behaapt. Och d'Marie Weckerle hat an hirem Eenzel keng Problemer mam Masa Prijovic a konnt sech mat 6:2 a 6:1 duerchsetzen. Domat huet keen Dubbel méi musse gespillt ginn an d'Lëtzebuerger Ekipp mat der Kapitänin Claudine Schaul huet sech déi 5. Plaz geséchert.

D'Lëtzebuerger Formatioun an Andorra
Billie Jean King Cup
FLT-Damme spillen ëm Plaz 5
D'Lëtzebuerger Formatioun an Andorra
Billie Jean King Cup
FLT-Damme starte mat 2:1-Victoire géint Andorra

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