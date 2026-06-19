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Billie Jean King CupFLT-Damme spillen ëm Plaz 5

RTL Lëtzebuerg
Fir d'Ekipp vun der Kapitänin Claudine Schaul gouf et an de Poulen eng Victoire an eng Néierlag.
Update: 19.06.2026 18:26
D'Lëtzebuerger Formatioun an Andorra
D'Lëtzebuerger Formatioun an Andorra
© FLT/Laure Felgen

D'Lëtzebuerger Billie-Jean-King-Cup-Ekipp huet beim Tournoi an Andorra d'Qualifikatioun fir d'Halleffinalle verpasst an domadder och d'Chance op den Opstig. D'FLT-Damme spillen ëm Samschdeg géint Montenegro ëm déi 5. Plaz.

No der Victoire géint Andorra e Mëttwoch gouf et fir d'Lëtzebuergerinnen en Donneschdeg eng 0:3-Néierlag géint Estland. D'Eleonora Molinaro hat hiren Eenzel an dräi Sätz mat 3:6, 6:4 an 2:6 géint d'Elizaveta Anikina verluer. Am zweeten Eenzel huet sech d'Marie Weckerle an zwee Sätz mat 3:6 an 1:6 géint d'Elena Malygina misse geschloe ginn. An am Dubbel gouf et fir de Lëtzebuerger Duo (Leila Fabbri an Onalee Wagner) eng 2-Saz-Néierlag (0:6 an 3:6) géint den Duo Ingrid Neel a Laura Rahnel.

Am Grupp A kënnt Lëtzebuerg um Enn op déi 2. Plaz. Gruppenéischte gëtt Estland, dat nieft Lëtzebuerg och Andorra klappt huet.

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