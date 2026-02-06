RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Davis CupMatcher fir den Duell Lëtzebuerg-Ukrain si fix

Tom Hoffmann
Am Tennis spillt dëse Weekend Lëtzebuerger Davis Cup Ekipp géint Ukrain ëm den Opstig an d’Weltgrupp 1.
Update: 06.02.2026 14:36
© Ghislain Federspiel

An der Mëttesstonn war den Tirage vun den Matcher. Den Chris Rodesch (ATP-Ranking 138) spillt e Samschden am éischten Simpel géint den Oleksii Krutykh (ATP-Ranking 569). Den Ukrainer steet 431 Plazen hannert der Lëtzebuerger Nummer 1 an der Weltranglëscht. Am Zweeten Simpel vum Dag kritt den Alex Knaff (ATP-687) et mam Vladyslav Orlov (ATP-499) ze dinn.

E Sonndeg geet et um 11 Auer mam Double weider. De Chris Rodesch an den Alex Knaff trieden da géint den Duo Viacheslav Bielinskyi an Oleksandr Ovcharenko un. Sollt d’Decisioun bis dohi scho gefall sinn, géif de Chris Rodesch trotzdeem nach eng Kéier géint de Vladyslav Orlov spillen. Am leschte Simpel vun der Renconter, deen awer net onbedéngt gespillt gëtt, kritt den Alex Knaff et mam Oleksii Krutykh ze dinn.

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Jobdag
Ëmmer méi héich qualifizéiert Leit op Aarbechtssich
Video
Fotoen
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
0
Keen eenheetleche Curriculum
Wat léiere Schüler wierklech iwwer LGBTIQ+ an de Schoulen?
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch: "Ech géif soen, datt de Slalom meng besser Disziplin ass"
Video
Alles prett fir d'Spiller
Alles wat ee wësse muss
Dës Woch fänken d'Olympesch Wanterspiller un
Video
Squash
Wat mécht dee Sport aus a viru wéi engen Erausfuerderunge steet een hei am Land?
Video
0
American Football
Seahawks géint Patriots: De Remake vum Super Bowl vun 2015
Fotoen
1
Busticket wéinst Wanterolympiad ze deier
11 Joer jonke Bouf huet 6 Kilometer ze Fouss missen heem goen
Olympesch Wanterspiller
Biathletin Rebecca Passler mat positivem Doppingtest
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.